Los hijos de 'Goyo' impulsan la mítica tienda de fotografía de Granada tras 52 años Desde 1973 su estudio de fotografía no ha parado de evolucionar hasta convertirse en uno de los más reconocidos en nuestra ciudad

Granada puede enorgullecerse de contar a lo largo de su historia con grandísimos fotógrafos, algunos de los cuales han dejado una huella imborrable como profesionales y como personas. Un gran ejemplo ha sido José Antonio Vergara 'Goyo', fundador del reconocido estudio de fotografía, fallecido hace ya ocho años. Ahora son sus hijos, Alejandro y Dacio, quienes continúan su legado y siguen haciendo grande el nombre de esta casa.

Eso sí, sin olvidar a la recordada y muy querida matriarca de la familia porque Carmen fue la 'culpable' de que 'Goyo' dejara un día su trabajo de hostelería en Canadá y emprendiera esta nueva aventura en la calle Manuel de Falla. «Mi madre siempre fue el alma de la tienda, una mujer muy atrevida y muy echada pa' lante, con carácter», recuerda con orgullo Dacio. «Era Única», como su primer apellido. Incluso, fue la primera que empezó el negocio el 24 de septiembre de 1973, día de La Merced.

Justo en el mismo local donde siguen trabajando los dos hermanos. Por aquel entonces era también una tienda de fotografía, Ana Color, «por la que pagaron un traspaso de dos millones de pesetas de aquella época, que era una pasta. Mi padre le puso Goyo por su padrino de boda, que se llamaba Gregorio». Era vecino en San Jacinto, donde también vivía la que fue su madrina, Julia. «Se crió con ella y como mi padre siempre fue muy agradecido puso a la tienda Goyo y a mi hermano mayor, Gregorio. Incluso mi sobrina se llama Julia. Al final todo es familia».

José Antonio llegó a Granada sin conocimiento de fotografía en noviembre de aquel año y «empezó a preguntar a gente con Kodak y a aprender. Después vino mi tío Pablo de Alemania, hermano de mi madre, y ayudó mucho en la parte de laboratorio para empezar a funcionar y revelar en 24 horas, en lugar de en una semana. Luego hicimos el proceso en una hora y fuimos los primeros en Granada. Siempre ha habido una evolución y un aprendizaje constante».

Junto a ello lo que ha conseguido 'Goyo' «es que su nombre signifique fotografía en Granada y ser un punto de referencia». Otro gran logro es «seguir abiertos después de 52 años» y eso se consigue «con mucho esfuerzo, trabajo y cariño».

Dacio reconoce que sus padres no eran muy dados a dar consejos. «Nunca querían influenciarte en nada y simplemente tenías que mirar como lo hacían ellos. Mi padre era muy responsable y mi madre era más de estar en el mostrador porque hablaba mucho con la gente y era una fiera en eso. De hecho, todavía preguntan por ella».

Como ha ocurrido en otros muchos ámbitos, la irrupción de la era digital ha representado un antes y un después en el mundo de la fotografía y un cambio radical para quienes comenzaron con el revelado de fotos, como es el caso de esta familia. Para Dacio ha sido beneficiosa por el hecho de que la fotografía ha ganado en «inmediatez. También se puede calibrar cómo puede salir un reportaje mientras lo estás haciendo. Esa tranquilidad la tienes». Este avance en la tecnología ha representado a nivel económico «una debacle en general porque antes tenías carretes y revelabas y eso era una constante. Cuando empezó lo digital las casas comerciales pensaron que en lugar de hacer 36 fotos iban a hacer 2.000 y que sería una panacea. Se estrellaron porque no contaron con que la gente iba a guardarlas en soporte y no iba a sacarlas en papel». Por ello en estos momentos se está recuperando esa parte de «saca los recuerdos, vuelve a vivirlos y a ver ese viaje que hiciste hace un año. Eso no tiene nada que ver con el ordenador». Junto a ello los grandes fuertes de Goyo son el estudio, los reportajes sociales y el diario de revelado digital.

En la realización de cualquier foto es evidente que una parte la pone la tecnología pero otra, la más importante, el buen ojo de un fotógrafo. «Siempre es un plus porque, al final, la fotografía es luz. Si controlas eso y, además, tienes estética logras matices distintos. Por eso ves una fotografía y sabes de quien es por cómo la ha hecho, igual que pasa con los pintores». En el caso de su padre «tenía una forma de tirar muy práctica, pero no artista».

Siendo fotógrafos, preguntamos a los dos hermanos cuál es esa foto a la que le tienen un especial cariño. En el caso de Dacio se emociona al recordar que es una de su comunión, mientras que Alejandro reconoce que cualquiera de su hija Julia.

Aunque son innumerables los clientes, personalidades y momentos que han retratado a lo largo de los años, tienen muy claro que «cualquier encargo es especial porque cada persona se tiene que sentir importante aquí», explica Dacio. En el caso de Alejandro, la persona a la que más le ha gustado fotografiar «ha sido a mi padre». Ya no está y es un recuerdo imborrable. También lo tienen de mucha gente que ha ido a revelar, se les ha hecho el reportaje de la boda o fotos a los críos de pequeños, que luego vuelven a ver de mayores.

El futuro de la fotografía está difícil, en opinión de Alejandro, como ocurre con cualquier profesión en la que eres autónomo. «Hay muchísima competencia y, aparte, gente muy joven que se mete. Cuando se dan cuenta de que no pueden, lo dejan, pero el daño ya está hecho a un trabajo de muchos años». La inteligencia artificial ayuda «pero no es la panacea». También echa en falta fotógrafos de escuela, como ocurría con los de la Escuela de Artes y Oficios o formados en FP.

Aunque su padre es todo un referente, Dacio y Alejandro sienten admiración por compañeros de profesión como Manolo Valdivieso y Manolo Bello y, «si vamos a prensa», los antiguos de IDEAL, Ramón L.Pérez, Alfredo Aguilar y José María González Molero, y Pepe Marín, dentro de los nuevos».

Siguiendo con IDEAL y con 'Goyo' no nos resistimos a contar una anécdota que tuvo como protagonista a este medio y el desaparecido fotógrafo, como muestra de lo gran persona que era. «Un domingo, la máquina de revelado de la redacción se estropeó y ante la necesidad de sacar las fotos a tiempo para la edición del día siguiente», cuenta Ramón L. Pérez, antiguo fotógrafo del periódico, que no dudó en llamar a Goyo. En media hora abrió las puertas de su estudio para poner en marcha su máquina y revelar los carretes. Le pidieron pasar la factura, pero nunca lo hizo porque siempre quiso mucho a este medio.

