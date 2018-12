La hija de una mujer maltratada: «A mi madre la agrede e insulta casi todos los días»

La noche del pasado lunes 17 de diciembre, poco antes de las 22 horas, en un pueblo de la zona sur del cinturón metropolitano alguien llamó a la Guardia Civil. En una vivienda se oían gritos, golpes, movimiento de muebles... demasiado ruido. Dentro de la casa había una mujer, una menor adolescente y un individuo con antecedentes de maltrato.

Cuando los agentes llegaron a la finca se encontraron un panorama poco agradable. Una mujer muy alterada junto a su hija adolescente quien también se mostró muy nerviosa, demasiado. Los agentes preguntaron a la fémina si la habían agredido y ella lo negó en ese primer momento. Su pareja, con antecedentes por maltrato hacia otra mujer, se encontraba en el interior de la vivienda cuando los agentes se entrevistaron con la víctima. La tensión se podía tocar con los dedos de la mano. La mujer adulta dijo que no la había pegado, pero la hija de ésta no se calló. «A mi madre la agrede y la insulta a diario», dijo sin pensárselo dos veces esta menor de edad, muy cansada de ver cómo su progenitora lo pasaba mal por el capricho de este maltratador -estaba condenado por un juzgado por violencia de género contra otra pareja anterior que tuvo-, decidió no morderse la lengua.

Gracias a ello, la Guardia Civil se llevó detenido a este individuo de 47 años. No era la primera vez que lo hacían. Esa noche la pasó en los calabozos y posteriormente fue puesto a disposición del juzgado de guardia competente en materia de violencia de género.

La víctima, quien en un principio decidió callar la paliza recibida esa noche del lunes 17 de diciembre por miedo, tuvo el suficiente arrojo para presentar una denuncia posteriormente contra su maltratador, logrando de esta manera una orden de alejamiento de este sujeto hacia ella y su hija. La mujer maltratada también fue atendida en un centro sanitario del cuadro de ansiedad que sufría y de las lesiones físicas que presentaba.