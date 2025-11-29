La heroína vuelve a las calles de Granada

El reloj apenas marca las 20.00 horas de un día entre semana, pero la oscuridad hace que se empiece a percibir un movimiento sospechoso ... entre algunas personas que deambulan por distrito Norte. A solo unos metros del punto en el que adquiere la mercancía, un chico que aún no ha cumplido los treinta se dirige a un callejón con luz tenue. Busca un espacio discreto, un lugar oculto que pase desapercibido ante la mirada de los ojos ajenos para prender, en la intimidad, una pipa que saca de su bolsillo. Su único fin es consumir 'revuelto', una heroína con pequeñas cantidades de cocaína, cuyo precio oscila entre los 20 y 30 euros el gramo. «Llevaba dos horas sin fumar, esto es lo único que me devuelve la calma», dice.

Las ojeras se marcan sobre su tez morena y sujeta un bocadillo que come entre calada y calada. Pero no es el único. A tres calles de distancia, otro joven ha sucumbido al efecto. Abre los ojos con dificultad mientras un sudor frío recorre su cuerpo pese a las bajas temperaturas de la noche. Recostado en un soportal, sujeta dos pipas con sus manos, entre las que también esconde varias papelinas con muestras de esta misma sustancia. El consumo de heroína, una droga que tomó las ciudades de España en los años ochenta, ha vuelto a las calles de Granada. Entonces, esta sustancia solía inyectarse. Ahora, se fuma en pipas de metal.

Desde Proyecto Hombre explican que «la cuestión económica» hace que sea cada vez más habitual

Los vecinos de la zona denuncian desde hace meses en las juntas municipales de distrito el aumento de toxicómanos en vía pública, una situación que les genera robos e inseguridad y por la que piden más vigilancia. La Policía Local ha reforzado los puntos de identificación de vehículos y personas en las zonas susceptibles de consumo de esta sustancia. IDEAL recorre el distrito junto a una patrulla para conocer los puntos en los que se vende y se consume esta droga.

La unidad Dauro 20 se dirige en su primera actuación a un callejón oscuro en el que una farola emite destellos de forma intermitente. «Necesitan luz para preparar la mercancía, pero aquí están bien escondidos», dicen los agentes. Frente a ellos, dos personas mantienen abiertas las papelinas que contienen un polvo de color tierra y puntos blancos, el conocido 'revuelto'. Llevan todo lo necesario para fumarlo camuflado en una funda de gafas: unas pinzas para rascar los restos de esta droga de cualquier superficie y una especie de esponja metálica diminuta que ponen en la parte de la pipa en la que depositan la heroína para aspirarla.

Los agentes siguen con la patrulla, pero apenas diez minutos después vuelven al mismo punto. Saben que es una zona caliente para los consumidores habituales. Esta vez son dos los individuos que interceptan con 'revuelto' encima.

Consumo de heroína en Granada. Pepe Marín

Un ligero repunte

Proyecto Hombre confirma que hay un ligero repunte en el consumo de este tipo de heroína desde hace un año en Granada. Explican que el hecho de que uno de estos gramos cueste la mitad de precio que uno de cocaína hace que el 'revuelto' sea cada vez más «habitual».

El nerviosismo con el que buscan cualquier resquicio de esta droga entre las papelinas del suelo arroja desesperación. «Es la opción que me queda hasta que tengo dinero suficiente para pagarme una dosis, es la única forma de engañar al cerebro», cuenta otro joven. Cuando pasa más de 24 horas sin fumar, llegan las consecuencias. Ansiedad, temblor, insomnio. Los vecinos denuncian el consumo de sustancias estupefacientes en vía pública al caer la noche. Ellos mismos ven cómo las ingieren. Lamentan la imagen que da al barrio. Luchan por hacer desaparecer esa idea del distrito, pero el repunte de personas tumbadas, medio adormecidas y con la mirada perdida en sus calles, no les ayuda. Son, en su mayoría, individuos que viven en otras partes, pero acuden allí a comprarlo y consumirlo.

El Centro Provincial de Dependencia explica que el 'revuelto' tiene un efecto depresor del sistema nervioso y causa mareos, bajada de tensión e incluso puede ocasionar un estado comatoso, lo que explica esa imagen. La mezcla con cocaína, en pequeñas cantidades, le da también un impacto compensatorio que estimula y que puede llevar hasta la muerte al entrar en un estado depresor respiratorio. El nivel de adicción es similar a la heroína pura. El joven que apenas lleva dos horas sin fumar y que es interceptado por los agentes lo sabe. «De esto nadie nos salva», comenta cuando le advierten del poder de la sustancia. Esboza una tímida sonrisa, pero sus ojos transmiten tristeza. Unos minutos después, vuelve a perder la mirada.