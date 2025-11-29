Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Policía Local identifica a los transeúntes de las zonas frecuentadas por toxicómanos.

Policía Local identifica a los transeúntes de las zonas frecuentadas por toxicómanos. Pepe Marín

La heroína vuelve a las calles de Granada

IDEAL pasa una noche con Policía Local en el distrito Norte tras las denuncias vecinales por el incremento de toxicómanos en la vía pública

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:50

El reloj apenas marca las 20.00 horas de un día entre semana, pero la oscuridad hace que se empiece a percibir un movimiento sospechoso ... entre algunas personas que deambulan por distrito Norte. A solo unos metros del punto en el que adquiere la mercancía, un chico que aún no ha cumplido los treinta se dirige a un callejón con luz tenue. Busca un espacio discreto, un lugar oculto que pase desapercibido ante la mirada de los ojos ajenos para prender, en la intimidad, una pipa que saca de su bolsillo. Su único fin es consumir 'revuelto', una heroína con pequeñas cantidades de cocaína, cuyo precio oscila entre los 20 y 30 euros el gramo. «Llevaba dos horas sin fumar, esto es lo único que me devuelve la calma», dice.

