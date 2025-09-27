Hermanos y devotos trabajan para conseguir nuevas incorporaciones al patrimonio de la Patrona

Los amigos se pueden reunir por motivos variados y con fines diversos, pero en pocas ocasiones para afrontar regalos para una imagen de la Virgen. ... El poder de convocatoria de la Patrona de Granada va más allá de la amistad y de la hermandad y consigue unir a colectivos que buscan enriquecer el patrimonio «desde el respeto a la historia de la imagen y siempre para procurar que se mantenga la estética de calidad artística que rodea a la Virgen de las Angustias». Así lo cuenta a IDEAL uno de los miembros «de un grupo de unas quince personas que coincidimos hace tres años en que era necesario acometer nuevas donaciones para completar el ajuar de la Virgen». El diseñador granadino Antonio Gutiérrez es uno de esa docena larga de devotos y hermanos de la hermandad «que cada mes ponemos una cantidad económica para afrontar los proyectos que nos ponemos de meta».

Prácticamente muchos de ellos no se conocen «pero hablamos constantemente a través de un grupo de WhatsApp». En él se vuelcan las iniciativas para afrontar durante el año, se proponen los diseños «y nos ponemos de acuerdo para aprobar el que más nos gusta», confiesa. Comenzaron unos pocos y el grupo ha ido creciendo. «Inicialmente realizamos una quedada para comenzar hace tres años estos proyectos». El grupo ha crecido «y algunos no nos conocemos nada más que por teléfono», pero no resulta difícil ponerse de acuerdo para ir resolviendo las propuestas.

No todos son granadinos ni hermanos de la hermandad sacramental de la Patrona. «Hay alguno de Sevilla, otros somos de Granada o de pueblos como La Zubia o de Churriana de la Vega, pero en común está la devoción a nuestra Patrona. Yo mismo nací en el barrio Fígares y por cercanía iba mucho por la parroquia y así fue naciendo el cariño y devoción a la Virgen», cuenta Antonio Gutiérrez, que además es un conocido diseñador de moda granadino. «Por mi trabajo conozco a diseñadores y bordadores y puedo ayudar en esa parcela aunque todos los miembros del grupo somos iguales. Cada uno aporta sus conocimientos en sus respectivas parcelas profesionales».

Cojines bordados en hilo oro

Así afrontaron el pasado año el bordado de una mantilla para la Virgen, este año los cojines sobre los que descansa el Cristo yacente sobre el altar en el que la Virgen lo presenta a los ojos del espectador «y para el año próximo ya van surgiendo ideas que se irán estudiando en las semanas siguientes. De la cantidad económica puesta en total por los miembros del grupo incluso ha quedado un dinero que se ha entregado para la palma real con la que se saluda y despide a la Patrona el último domingo de septiembre».

Antonio Gutiérrez, en nombre de todo el grupo de devotos, cuenta que procuran «además que los artistas a los que se les encargan nuestras donaciones sean granadinos y estos trabajos les puedan servir de proyección profesional». En este caso se ha hecho cargo del diseño el granadino Jorge Marín y el bordado ha sido de Alejandro López García. Están bordados sobre un damasco de seda del siglo XIX y con una cenefa también decimonónica «inspirada en el manto llamado de la hermandad que posee el ajuar de la Virgen de las Angustias», como cuenta el archivero de la misma, Manuel Amador Moya.

Junto con este estreno, salido del interés común de un grupo de devotos, también se pondrá en la calle el estandarte de los Caballeros Horquilleros que procede de un antiguo estandarte pastoral de la hermandad «del que sabemos que se usaba hasta mediados del siglo pasado, con bordados de 1919 y con otras piezas del siglo XIX». Es un estandarte en el que se ha respetado la forma y se ha reproducido bordado en oro, procediéndose en el taller del cordobés Antonio Villar a la limpieza y presentación de las piezas para respetar la composición original.

Otro de los estrenos de este año y que compondrá una estética un tanto diferente de la costumbre tradicional del grupo escultórico de la Patrona es el sudario o «banda de Cruz como antiguamente se le conocía». Procede del ajuar de la Virgen que se ha sometido a un proceso de conservación también en el taller de Villar. «Es una pieza bordada en oro de mediados del siglo XVIII que estaba guardada en las dependencias de la hermandad», cuenta el archivero de la hermandad. «Pero, sin embargo, se sabía de su existencia pero no quedaba manifiesto en ningún grabado o litografía de las antiguas de la hermandad». Amador Moya lo considera «la gran joya de la recuperación para este año».