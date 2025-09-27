Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Voluntarios encargados de enriquecer el patrimonio de la Patrona J. Martínez

Hermanos y devotos trabajan para conseguir nuevas incorporaciones al patrimonio de la Patrona

Prácticamente muchos de ellos no se conocen «pero hablamos constantemente a través de un grupo de WhatsApp»

Jorge Martínez

Sábado, 27 de septiembre 2025, 11:09

Los amigos se pueden reunir por motivos variados y con fines diversos, pero en pocas ocasiones para afrontar regalos para una imagen de la Virgen. ... El poder de convocatoria de la Patrona de Granada va más allá de la amistad y de la hermandad y consigue unir a colectivos que buscan enriquecer el patrimonio «desde el respeto a la historia de la imagen y siempre para procurar que se mantenga la estética de calidad artística que rodea a la Virgen de las Angustias». Así lo cuenta a IDEAL uno de los miembros «de un grupo de unas quince personas que coincidimos hace tres años en que era necesario acometer nuevas donaciones para completar el ajuar de la Virgen». El diseñador granadino Antonio Gutiérrez es uno de esa docena larga de devotos y hermanos de la hermandad «que cada mes ponemos una cantidad económica para afrontar los proyectos que nos ponemos de meta».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere al caer por un barranco cuando escapaba tras un robo
  2. 2 Estos son los supermercados más baratos de Granada, según la OCU
  3. 3

    La Citai anuncia la llegada de un centro de datos con una inversión de 1.000 millones de euros
  4. 4 El comentario viral de una diputada de Granada sobre Pedro Sánchez: «Algún día lo haremos santo»
  5. 5

    El Ayuntamiento de Granada aprueba la rebaja del IBI para mayores y familias numerosas
  6. 6

    La penúltima de Joaquín Sabina en Granada: «Este no es un concierto más para mí»
  7. 7

    La empresa Sierra DC anuncia la construcción del mayor centro de datos de España en la Citai
  8. 8

    Balearia suspende la ruta de Motril a Tánger y el puerto busca ya otro operador
  9. 9 La receta colombiana que se vende en Granada y es única en toda Europa
  10. 10

    El sucesor de Topuria que llegó a Granada en los bajos de un camión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Hermanos y devotos trabajan para conseguir nuevas incorporaciones al patrimonio de la Patrona

Hermanos y devotos trabajan para conseguir nuevas incorporaciones al patrimonio de la Patrona