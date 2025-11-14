Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La vivienda de Las Gabias donde se produjo el fuego. Pepe Marín

El hermano de la menor fallecida en un fuego en Las Gabias está fuera de peligro

El pequeño, de dos años, sufrió quemaduras y tuvo que ser evacuado a un centro hospitalario de la capital

Sergio González Hueso

Sergio González Hueso

Granada

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:37

Comenta

El hermano menor de la niña fallecida en el incendio que este jueves arrasó una vivienda en la calle San José de Las Gabias ... está fuera de peligro. Así lo han confirmado fuentes consultadas por este periódico. El pequeño tiene dos años y resultó herido por quemaduras en una pierna, el abdomen y una mano, si bien las lesiones no revisten gravedad e incluso podría ser dado de alta en las próximas horas. El niño estaba con su madre en el momento del suceso.

