El hermano de la menor fallecida en un fuego en Las Gabias está fuera de peligro

El hermano menor de la niña fallecida en el incendio que este jueves arrasó una vivienda en la calle San José de Las Gabias ... está fuera de peligro. Así lo han confirmado fuentes consultadas por este periódico. El pequeño tiene dos años y resultó herido por quemaduras en una pierna, el abdomen y una mano, si bien las lesiones no revisten gravedad e incluso podría ser dado de alta en las próximas horas. El niño estaba con su madre en el momento del suceso.

Según el relato de los hechos al que ha tenido acceso este periódico, la madre se encontraba con él en la vivienda cuando empezaron las llamas, que se originaron, en base a las primeras hipótesis, en un brasero. Tras un intento infructuoso de apaciguar el fuego, la mujer se vio obligada a salir a la calle precipitadamente con el pequeño.

Cuando la mujer quiso acudir en rescate de la menor de tres años, que se encontraba dormida en el interior de la vivienda, ya le fue imposible traspasar el umbral de una casa que acabó destrozada. La familia fue trasladada a un hospital de la capital. Al pequeño le atendieron por las heridas sufridas y al resto de miembros le prestaron ayuda psicológica.