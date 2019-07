Dos heridos al desplomarse un techo en la Alpujarra: «Me daban por muerto, no sé cómo salí de los escombros» El tinao se vino abajo mientras los vecinos charlaban y jugaban a los dardos. / RAFAEL VÍLCHEZ Un hombre de 62 años, el más afectado, sufrió lesiones en el cuello y la espalda RAFAEL VÍLCHEZ MECINA FONDALES Sábado, 6 julio 2019, 19:52

Un hombre de 62 años y una mujer de 45 resultaron heridos en la tarde del viernes al desplomarse un tinao en el anejo alpujarreño de Mecina Fondales. Hasta el lugar del suceso se desplazaron agentes de la Guardia Civil, bomberos de Cádiar y efectivos sanitarios, que evacuaron a los afectados por el derrumbe al hospital comarcal de Motril.

El hombre sufrió las lesiones de mayor consideración. Antonio Gutiérrez Áspera es natural del Puerto de Santa María (Cádiz) y reside desde hace 14 años en Mecina Fondales, uno de los núcleos del municipio alpujarreño de La Taha de Pitres. «Sobre las siete y cuarto de la tarde nos reunimos seis o siete personas debajo de un tinao o cobertizo porque nos invitó una amiga a merendar. Y de pronto se vino el techo abajo. Estábamos hablando tan tranquilamente y de repente se nos cayó encima», recuerda.

Lourdes muestra la espalda de Antonio. / RAFAEL VÍLCHEZ

Algunos de los amigos se salvaron porque jugaban a los dardos a un lado de la zona afectada. Dos sufrieron algunos golpes y rasguños, pero Antonio y Lourdes, una vecina de Ferreirola, se llevaron la peor parte. «A mí me han puesto en el hospital de Motril un collarín, una treintena de puntos en una mano, la espalda que está hecha trizas, me la han vendado... No sé cómo me he librado, me daban por muerto. No sé cómo me las apañé para salir de debajo de los escombros», explica el gaditano.

Según su testimonio, la ambulancia llegó pasados tres cuartos de hora. Más tarde se desplazaron otras tres ambulancias procedentes de Pitres, que estaban ocupadas en otro servicio. Los bomberos precintaron el cobertizo, del que quedaron intactas las vigas y la cobertura superior, visibles a través de agujero. «Yo sentía que la vida se me iba, pero no ha sido así. He tenido mucha suerte», reconoce Antonio Gutiérrez, que ya se recupera de las heridas y de un susto que no olvidará.