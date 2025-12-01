Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Siniestro a la altura de Alfacar Blanca Rodríguez

Un herido tras volcar su vehículo a la altura de Alfacar en la A-92

El coche permanece aún en la cuneta tras el accidente, que tuvo lugar ayer por la noche

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:39

Comenta

Un varón de 36 años resultó herido la noche del domingo tras volcar su vehículo en la A-92, en el kilómetro 249, a la ... altura de Alfacar. El Servicio de Emergencias 112 ha confirmado que el hombre fue trasladado hasta el Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren dos jóvenes de 21 y 17 años en un accidente en Huétor Santillán
  2. 2 Muere el hombre de 50 años que estaba en la UCI tras ser agredido en una fiesta en Motril
  3. 3 El casoplón en Granada con vistas panorámicas que se vende por solo 33.000 euros
  4. 4

    El Albaicín pierde en el incendio de la calle Guinea a su vecino más bohemio e insigne poeta
  5. 5 Granada reformará por completo otras dos importantes calles del centro de la ciudad
  6. 6 Un vigilante frustra el robo de un joven de 21 años en la Facultad de Educación de Granada
  7. 7

    Las 14 horas de negociación para liberar a la rehén de Prado Negro
  8. 8 Aviso de los meteorólogos por frío polar y más tormentas en Granada: hay opciones de nieve
  9. 9 Pierde el control de su coche y se estampa contra los muros de un colegio de Maracena
  10. 10 Ángela abre en pleno centro de Granada la pastelería donde la gente «viene y repite porque es un paraíso»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un herido tras volcar su vehículo a la altura de Alfacar en la A-92

Un herido tras volcar su vehículo a la altura de Alfacar en la A-92