Un herido tras volcar su vehículo a la altura de Alfacar en la A-92
El coche permanece aún en la cuneta tras el accidente, que tuvo lugar ayer por la noche
Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:39
Un varón de 36 años resultó herido la noche del domingo tras volcar su vehículo en la A-92, en el kilómetro 249, a la ... altura de Alfacar. El Servicio de Emergencias 112 ha confirmado que el hombre fue trasladado hasta el Hospital Universitario Virgen de las Nieves.
El suceso tuvo lugar alrededor de las 23.00 horas de ayer, aunque el vehículo aún permanece en la cuneta, señalizado correctamente para evitar colisiones.
