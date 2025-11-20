Un herido tras la colisión de un coche y un camión en la A-92 en Santa Fe
El suceso ha tenido lugar en torno a las 10.25 horas
Granada
Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:27
Una persona ha resultado herida este jueves tras la colisión de un coche con un camión en la A-92 a la altura de Santa ... Fe, según ha confirmado el 112 a este periódico. El suceso ha tenido lugar en torno a las 10.25 horas.
Hasta el lugar se han desplazado los servicios de emergencias y la Guardia Civil de Tráfico, después de que el 112 recibiera una llamada informando del accidente. Por el momento se desconoce el estado de la persona herida.
