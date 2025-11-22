Herido muy grave un conductor de 20 años en un accidente en Castilléjar
El vehículo siniestrado quedo totalmente destrozado tras salirse de la carretera
Granada
Sábado, 22 de noviembre 2025, 17:18
Un joven de 20 años ha sufrido heridas muy graves al salirse de la la calzada el vehículo que conducía en la carretera A-4200 ... que lleva al municipio de Castilléjar, en el norte de la provincia.
El siniestro ha ocurrido esta mañana del 22 del noviembre y el afectado quedó atrapado en el chasis destrozado del automóvil. Los Bomberos de la Diputación con base en Huéscar lograron liberar a la víctima y un helicóptero medicalizado que aterrizó sobre el asfalto lo trasladó hasta un centro hospitalario.
Pese a la severidad de las lesiones que padecía, el chico estaba consciente cuando fue excarcelado y recibió una primera atención en el mismo lugar de los hechos. Los efectivos de emergencias sanitarias del 061 consiguieron estabilizar al paciente antes de transbordarlo a la aeronave.
El techo del turismo quedó totalmente hundido tras el impacto.
Será la Guardia Civil de Tráfico la encargada de elaborar el correspondiente atestado para tratar de esclarecer las causas del accidente.
