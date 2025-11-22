Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El vehículo sufrió daños muy importantes tras el accidente. Emergencias de la Diputación de Granada

Herido muy grave un conductor de 20 años en un accidente en Castilléjar

El vehículo siniestrado quedo totalmente destrozado tras salirse de la carretera

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Sábado, 22 de noviembre 2025, 17:18

Un joven de 20 años ha sufrido heridas muy graves al salirse de la la calzada el vehículo que conducía en la carretera A-4200 ... que lleva al municipio de Castilléjar, en el norte de la provincia.

