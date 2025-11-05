Herida una motorista tras una colisión con un turismo en la avenida de la Ciencia

Mañana de accidentes en Granada y su Área Metropolitana, concentrados en su mayoría entre las 8 y las 8.30 horas. Varios sucesos en los ... que se han visto, además, implicadas motocicletas o patinetes. Uno de ellos está provocando importantes retenciones en la GR-30 en sentido Motril, desde poco antes de la salida de la Chana hasta Peligros.

Otro accidente ha tenido lugar en la avenida de la Ciencia, a la altura del Centro Cultural CajaGranada Memoria de Andalucía, cuando un coche y una moto han colisionado. En el siniestro ha resultado herida la conductora de la moto. Hasta el lugar ha acudido la unidad de Atestados de la Policía Local de Granada, así como los servicios sanitarios.

También ha tenido lugar otra colisión coche-moto con heridos en Padul, así como en la GR-3304 en Chauchina.

Por su parte, en la calle Acequia del Olivillo, en Armilla, vía que da acceso a la rotonda del centro comercial Nevada, ha resultado herido el conductor de un patinete tras un accidente en el que se ha visto envuelto otro turismo.