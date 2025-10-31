Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Carretera de la Sierra, donde ocurrieron los hechos. Pepe Marín

Herida una joven de 17 años por un ataque con arma blanca en Carretera de la Sierra

Dos voluntarias con conocimientos médicos taponaron las heridas de la víctima hasta la llegada de los agentes y de la ambulancia

C. L.

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:14

La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 20 años de edad como presunta responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa ... ocurrido ayer por la tarde durante un altercado cercano a la Carretera de la Sierra. La patrulla policial observó al llegar al lugar de los hechos a una mujer tumbada en el suelo con dos voluntarias que estaban taponando sus heridas. Se trataba de una menor de 17 años de edad. La víctima fue trasladada por una ambulancia y su vida no corre peligro.

