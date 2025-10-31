Herida una joven de 17 años por un ataque con arma blanca en Carretera de la Sierra

La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 20 años de edad como presunta responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa ... ocurrido ayer por la tarde durante un altercado cercano a la Carretera de la Sierra. La patrulla policial observó al llegar al lugar de los hechos a una mujer tumbada en el suelo con dos voluntarias que estaban taponando sus heridas. Se trataba de una menor de 17 años de edad. La víctima fue trasladada por una ambulancia y su vida no corre peligro.

Después de recabar toda la información sobre lo sucedido, los agentes consiguieron localizar y detener a la responsable. En la mañana de este viernes se ha podido encontrar el arma blanca con la que se produjeron los hechos, que fue arrojada por un barranco. La detenida pasará en las próximas horas a disposición de la autoridad judicial.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde de ayer en una calle cercana a la Carretera de la Sierra. Una dotación policial de servicio acudió de urgencia comisionada por la sala CIMACC 091 donde, según manifestaban los testigos, se había producido una agresión con arma blanca.

Al llegar al lugar indicado, los agentes observaron a una mujer tirada en el suelo con dos personas que se encontraban taponando sus heridas Se trataba de una menor de 17 años que en una riña había sido agredida con una navaja en el abdomen, escápula y en el cuello. Ante esa circunstancia los policías solicitaron con la máxima premura la presencia de servicios médicos en la zona mientras comenzaron a recabar información sobre lo sucedido. También acudieron al lugar personal de Policía Judicial y Policía Científica.

Los agentes pudieron recabar información de los allí presentes, entre los que se encontraban la actual pareja de la agredida y una de sus amigas, los cuales manifestaron que la riña se había iniciado con otra chica con la que la menor de edad tenía rencillas previas desde hace tiempo. La amiga de la menor herida también tenía un corte sangrante en el antebrazo derecho provocado por arma blanca que había sufrido defendiendo a su amiga durante la agresión.

La Policía Nacional, una vez hubo averiguado la identidad de la presunta responsable de la agresión, acudió al domicilio de la misma para localizarla. No se encontraba allí y su madre manifestó que había salido a pasear a su perro. Minutos más tarde, y después de realizar varias gestiones para su localización, la posteriormente detenida facilitó su ubicación a su madre para entregarse, encontrándola la policía aún gran cantidad de sangre en su ropa.

En la noche de ayer no se pudo encontrar el arma blanca debido a la oscuridad, pero los agentes de Policía Nacional la han podido localizar esta mañana. Se trata de una navaja de 10 centímetros de hoja que está siendo analizada por Policía Científica.

La detenida, de 20 años de edad, acudirá al juzgado en las próximas horas como presunta autora de un delito de homicidio en grado de tentativa. La menor de edad se encuentra en estos momentos ingresada en un centro sanitario pero su vida no corre peligro.