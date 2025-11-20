Un helicóptero retira los restos de la obra en el refugio Elorrieta de Sierra Nevada

Los materiales de obra salieron el miércoles del refugio Elorrieta de Sierra Nevada, a 3.187 metros de altitud, igual que como llegaron, en helicóptero. ... Sin embargo, en esta ocasión el panorama era bien distinto, y los operarios tuvieron que excavar en la nieve para poder sacar la maquinaria y los cascotes generados por la obra, debido a las nevadas caídas en los últimos días.

Las obras, adjudicadas por la Consejería de Medio Ambiente a la empresa Tragsa, comenzaron el 5 de agosto en medio de una polémica entre los partidarios de rescatar el refugio de su deterioro, fruto del abandono de décadas, y los defensores del estado virgen de las altas cumbres, que abogaban por demolerlo.

Con plazos muy ajustados para terminar antes de la llegada de las primeras nieves, durante tres meses la cuadrilla de trabajadores realizó a diario a pie el trayecto de 2,5 kilómetros y 300 metros de desnivel desde la Laguna de las Yeguas, último punto accesible para los vehículos.

Bien protegido

El director del Espacio Natural Sierra Nevada, Francisco Muñoz, ha defendido que las obras de consolidación eran una «obligación» de la administración, dado que el refugio, construido a comienzos de los años treinta del siglo pasado, disfruta de protección como bien de interés cultural por sus valores arquitectónicos, tanto en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía como en las normas urbanísticas del Barranco de Poqueira.

De hecho, la Delegación de Cultura puso condiciones al proyecto propuesto por Medio Ambiente y exigió que se conservaran elementos singulares del inmueble, como el aljibe y las chimeneas.

Luis Miguel Fernández / Medio Ambiente

El proyecto incluía la reparación de las cubiertas y los muros exteriores, impermeabilización y encalado, sustitución de puertas y ventanas y colocación de rejas para evitar el vandalismo. La parte excavada del refugio permanece cerrada y solo se puede acceder a la zona construida que sobresale al terreno, donde se ha habilitado un área de refugio-vivac, con literas de obra.

Su uso seguirá siendo el mismo que hasta ahora, pero «dignificado», en palabras de Muñoz: servirá de abrigo a los montañeros que necesiten protegerse de condiciones meteorológicas adversas.

Las obras, con un presupuesto de 150.000 euros, formaban parte de un proyecto más amplio de rehabilitación de quince infraestructuras de montaña en Sierra Nevada en Granada y Almería con un coste total de 700.000 euros.