Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un helicóptero trasladó la maquinaria y los escombros, cubiertos por la nieve.

Un helicóptero trasladó la maquinaria y los escombros, cubiertos por la nieve. Medio Ambiente

Un helicóptero retira los restos de la obra en el refugio Elorrieta de Sierra Nevada

El edificio, a 3.187 metros de altitud, ha sido rehabilitado por encargo del Parque Nacional y reanuda su uso como abrigo para montañeros

Inés Gallastegui

Granada

Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:46

Comenta

Los materiales de obra salieron el miércoles del refugio Elorrieta de Sierra Nevada, a 3.187 metros de altitud, igual que como llegaron, en helicóptero. ... Sin embargo, en esta ocasión el panorama era bien distinto, y los operarios tuvieron que excavar en la nieve para poder sacar la maquinaria y los cascotes generados por la obra, debido a las nevadas caídas en los últimos días.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  2. 2 El restaurante de la Alpujarra que ofrece «vistas mágicas, buena comida y un ambiente único»
  3. 3 La Guardia Civil alerta de una estafa detectada en Granada de falsos comerciales a domicilio
  4. 4 La Granada que plantó la semilla de la democracia
  5. 5 Un herido tras la colisión de un coche y un camión en la A-92 en Santa Fe
  6. 6

    La historia del aficionado del Granada infiltrado en la mítica fiesta de Vallecas
  7. 7

    Un dermatólogo alerta de los efectos del frío seco y la contaminación de Granada en la piel: «Ya empiezo a ver brotes»
  8. 8

    El TSJA confirma la absolución a un padre acusado de abusar de su hija de 16 años
  9. 9

    La cadena humana que sostiene a la familia que sufrió el incendio de Las Gabias
  10. 10 El grupo de jubilados que cobrará más de 6.000 euros de paga con la extra de Navidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un helicóptero retira los restos de la obra en el refugio Elorrieta de Sierra Nevada