El helado más granadino como homenaje a la abuela Flora por su jubilación en una heladería de Granada Via Lattea Trinidad ha lanzado también otras dos especialidades inspiradas en Granada: el helado de higo y el de nata, nueces y caramelo

El helado de pionono era una asignatura pendiente para Julia Pahomi, propietaria de Via Lattea Trinidad. De hecho, calificaba esta relación con el sabor como de «amor-odio» porque en su creación nunca acababa de conseguir la excelencia. Era consciente del gran nivel de los maestros pasteleros en la ciudad y quería que su helado de pionono estuviera a la altura de su fama. El pionono de Santa Fe «es un dulce representativo de Granada y mi idea era transformarlo en helado». Sin embargo, «no podemos competir ni superar a los maestros pasteleros». La solución surgió en forma de homenaje a su madre, Flora, que se jubila en breve.

«Ha sido una de las personas que más se ha involucrado en el negocio desde que empezó a trabajar con nosotros hace doce años. Es un poco la abuela, la nonna, de todos los chiquillos que están pasando por aquí. Ha visto crecer a muchos y, dado que mis hijas están en Maristas, siempre se ha llevado alguna cosilla para ellos cada vez que ha ido a llevarlas y traerlas del colegio. Muchos de ellos vienen a buscar a Flora». Por ello, nadie mejor que ella para que el ansiado helado de pionono lleve el nombre y la dulzura de esa nonna tan querida. «Nos hemos peleado mucho para conseguirlo», reconoce, y aún así cree que es demasiado dulce (como Flora). «Todavía estamos perfilando el sabor y queremos que los clientes que vuelven ahora de sus vacaciones lo prueben con un café para que nos den su opinión».

Nuevas especialidades en esta céntrica heladería de Granada

El helado de pionono es una de las grandes novedades de Via Lattea Trinidad, que también ha introducido en estos últimos días el helado de higo y el de nata, nueces y caramelo. En su creación tiene mucho que ver la inspiración granadina. «Dado que estamos en la temporada de higos, hemos conseguido unos buenísimos de una finca de Guadix donde se les trata con muchísimo cuidado. Más bien para uso propio. El higo está riquísimo y hemos logrado un puré espectacular que hemos convertido en helado. Lo vamos a mantener hasta que se termine la temporada y acaben todas las existencias. Los clientes que lo han probado, repiten». Julia espera que junto al helado de Granada, representativo de la ciudad, «el helado de higo sea también todo un éxito».

La clientela canina de este establecimiento se mantiene fiel a su helado de caldo de pollo

Siguiendo con las reminiscencias granadinas, el helado de nata, nueces y caramelo está vinculado, como no podía ser menos, a la huella árabe en la ciudad. «La nata es un clásico y no puede faltar, pero los frutos secos se han trabajado muchísimo este año debido a todos los comercios que hay ya en Granada de pastelería árabe y turca». La idea ha sido «mezclar lo que ya tenemos, que es la nata, con el fruto seco que podemos conseguir durante todo el año y con el caramelo. Esa mezcla es muy sabrosa». Con una tarta, pistacho o con Baileys puede estar «muy, muy rico».

Nuevas sorpresas

Estas son las últimas novedades de Via Lattea Trinidad pero la idea de su propietaria es «seguir abiertos durante todo el año y cerrar por descanso después de Reyes. Entre los planes está «continuar con los crepes con otra forma y presentación» y una nueva sorpresa, «muy chula, procedente del este de Europa y mezclada con el helado». Sí nos adelanta que la gran apuesta llegará en Halloween. «LLevamos tres años presentando un Halloween en helado muy bonito. Todos los niños de alrededor vienen disfrazados y, en lugar de chuches, nos piden su helado de Halloween. Como la chica que nos lleva las redes, Elena, es una fanática de esta fiesta, queremos hacer con ella algo especial pensando en los niños».

En un verano muy caluroso los grandes éxitos ha sido el granizado de granada y mango, que «ha refrescado mucho», la presentación en envases de fantasy y los helados de fruta (yogur con mango, granada, yogur con piña, amarena y Dubái).

No hay que olvidarse de la clientela canina de este negocio. Se han convertido también en unos incondicionales de Via Lattea Trinidad tras probar el helado de caldo de pollo, especialmente creado para ellos y totalmente gratuito. Ellos disfrutan y sus amos, aún más, viéndolos disfrutar con su helado. «Es un éxito. Ya nos conocen y tiran de sus amos cuando llegan a la heladería. De hecho, una clienta se llevó a la playa una tarrina de este helado, que fue juntando poco a poco, para que su perrita pudiera refrescarse en las vacaciones».

