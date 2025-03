Esta heladería de Granada arrasa con un sabor único: «¿Hay algo más granaíno?»

Alberto Flores Granada Miércoles, 26 de marzo 2025, 12:16 Comenta Compartir

En Granada hay muchas heladerías de enorme calidad. Tantas que resulta difícil sorprenderse con nuevos sabores o helados que sean diferentes. Pero hay una en pleno corazón de la ciudad, en la calle Recogidas, que destaca precisamente por conseguir sorprender a todos sus clientes con sabores distintos, únicos y, sobre todo, 100% granadinos.

Se trata de Dolce Cornetto, una heladería muy popular en la ciudad gracias a sus helados de torta de la Virgen en septiembre o por los de torrijas en Semana Santa. Y a estos productos tan característicos hay que sumar otro sabor típico de Granada: la cuajada de carnaval. «Junto a la torta de la Virgen es una de las cosas más granadinas que hay en cuanto a dulce», dice a IDEAL Alfonso Malpica, propietario y maestro heladero de Dolce Cornetto.

Natural de Atarfe, Alfonso reconoce que no sabía qué era la cuajada de carnaval y que la idea de hacer este helado surgió de un cliente: «Yo no conocía este producto y un cliente me dijo que si no iba a hacer un helado de cuajada de carnaval, ya que hacía tantos helados y sabores distintos». Tras ese comentario se marchó a una pastelería cercana, pidió una cuajada de carnaval y empezó a experimentar.

«Estoy muy contento con el resultado desde el primer día, la gente no para de pedirlo» Alfonso Malpica Propietario de Dolce Cornetto

«Este es el quinto año que hacemos el helado. Cada año hemos perfeccionado la técnica un poco más y a la gente le encanta. Hay personas que vienen a la heladería y se llevan litros y litros». Sobre cómo es el helado, Alfonso explica que sabe a lo mismo que la cuajada: natillas, cabello de ángel, almendra, polvorones y canela. Y, además, a él le gusta más que la propia cuajada de carnaval en sí, ya que el helado es más ligero.

«Estoy muy contento con el resultado desde el primer día, la gente no para de pedirlo», comenta. Y al tratarse de un producto de temporada, no lo mantiene todo el año en sus vitrinas, sino que solo está disponible hasta Semana Santa.

Sobre cómo está siendo el inicio de temporada para su establecimiento, reconoce que con tanta lluvia no se vende mucho helado aunque la situación va a cambiar a partir de ahora, ya que «ahora empieza el buen tiempo». «La idea este año es traer un sabor nuevo por semana y muy pronto anunciaremos una novedad gracias a una estrecha colaboración con la pastelería Calitos de Guadahortuna», finaliza.

