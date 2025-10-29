La hamburguesería de Granada que se expande por Andalucía: «Llevamos más de un año buscando locales»

La hamburguesería granadina Guifer 2.0 se expande por Andalucía y muy pronto, entre mediados y finales de noviembre, abrirá su primer local en Almería. ... De este modo el exitoso negocio de Granada pronto contará con su tercer establecimiento en marcha y desde la propiedad tienen claro que la cosa no acabará ahí.

La andadura de esta hamburguesería comenzó en mayo de 2022: «El bar de mis suegros se quedó vacío así que pensamos que por qué no montar una hamburguesería». Tras unas reformas para dejar el local como nuevo y hacerlo más atractivo, Guifer 2.0 abría sus puertas por primera vez. «Buscábamos dar la mayor calidad posible, así que dimos con los mejores proveedores para dar un producto de calidad y un buen servicio. A la gente le encantó desde el primer día», cuenta a IDEAL Mario Arco, gerente de Guifer 2.0.

Y al ver que la hamburguesería, pese a estar en el pequeño municipio de La Rábita, tenía tanta repercusión, solo un año después decidieron dar el salto a Granada capital. «La mayoría de clientes que teníamos eran de Granada, así que aprovechamos el boom de lo que estábamos creando para abrir en Granada capital».

«Lo siguiente será abrir un centro logístico para dar un servicio todavía más bueno en nuestros tres negocios» Mario Arco Gerente de Guifer 2.0

Su buen hacer, ofreciendo siempre hamburguesas tanto clásicas como totalmente innovadoras de la máxima calidad, le situaron pronto como uno de los establecimientos más destacados de la ciudad. Y eso precisamente es lo que les ha permitido dar el salto a una nueva provincia: «Abrimos en Granada capital y funcionó bien, así que decidimos expandirnos a Almería capital también». Así que tras más de un año buscando el local perfecto para dar el salto a la provincia vecina, entre mediados y finales de noviembre Guifer 2.0 abrirá en la Plaza Santa Rita de la capital almeriense.

Sobre los secretos de su éxito, Mario explica que han sabido dar con la tecla a través de dos ramas: desde creaciones clásicas que ofrecen una gran experiencia gastronómica, hasta hamburguesas totalmente novedosas como la que hicieron con Kinder Bueno. «Hemos hecho de todo, desde hamburguesas gourmet y súper americanas, hasta las más innovadoras y virales», comenta el granadino.

De cara a esta nueva etapa que iniciará pronto Guifer 2.0, el gerente del negocio reconoce que están «muy ilusionados». Y aunque ahora mismo lo que les ocupa es la apertura de Almería, no oculta que ya piensan en cuál será su siguiente paso: «Lo siguiente será abrir un centro logístico para dar un servicio todavía más bueno en nuestros tres negocios. Una vez lo consigamos la idea es poder expandirnos con un cuarto y quinto local».