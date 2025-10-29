Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fachada del establecimiento de Granada capital. Ideal

La hamburguesería de Granada que se expande por Andalucía: «Llevamos más de un año buscando locales»

Nacida en La Rábita en el año 2022, Guifer 2.0 solo tardó un año en abrir un local en Granada capital y ahora llega a una nueva provincia andaluza

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Miércoles, 29 de octubre 2025, 09:59

Comenta

La hamburguesería granadina Guifer 2.0 se expande por Andalucía y muy pronto, entre mediados y finales de noviembre, abrirá su primer local en Almería. ... De este modo el exitoso negocio de Granada pronto contará con su tercer establecimiento en marcha y desde la propiedad tienen claro que la cosa no acabará ahí.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  2. 2 La autopsia de la joven muerta en un piso de estudiantes de Granada no es concluyente
  3. 3 La fecha en la que subirá el diésel y la gasolina hasta 45 céntimos
  4. 4 Oliver, el negocio más histórico y «auténtico de Granada» desde 1850, ahora también online
  5. 5 Última hora de Aemet: avisos por tormentas en Granada este miércoles y tornados y trombas marinas en la Costa
  6. 6 La majestuosa casa granadina de hace 183 años que poca gente conoce
  7. 7 Roban joyas a la Virgen del Rosario que fueron entregadas temporalmente por devotos
  8. 8 Cortes en la A-7 en Granada hasta Navidad por la mejora de cuatro túneles en la Costa
  9. 9 Tres detenidos en Las Gabias por extorsionar y amenazar con una escopeta a un joven
  10. 10

    Hongla, fuera de la convocatoria por decisión técnica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La hamburguesería de Granada que se expande por Andalucía: «Llevamos más de un año buscando locales»

La hamburguesería de Granada que se expande por Andalucía: «Llevamos más de un año buscando locales»