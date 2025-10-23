La hamburguesería «de cine» de Granada en la que puedes pedir al Joker y George Clooney Los platos de Hollywood Smash Burger, negocio ubicado en el barrio del Zaidín, están inspirados en personajes de películas

Alberto Flores Granada Jueves, 23 de octubre 2025, 11:35 Comenta Compartir

Una hamburguesería en la que puedes pedirte al Joker, a George Clooney, a Tadeo Jones, un Peaky Blinder o incluso a la princesa Peach de Súper Mario. Esa es la propuestas de Hollywood Smash Burger, una hamburguesería ubicada en el número 3 de la Avenida de Cádiz, en el barrio del Zaidín, que abrió sus puertas en mayo de 2024 y que en algo más de un año ya se ha convertido en uno de los principales referentes de la zona a nivel gastronómico.

Pero esos nombres no son simples nombres por los que llamar a cada una de sus hamburguesas, sino que estas se llaman así debido a que están inspirados en esos personajes que le dan título. Esto es algo que queda claro al pedir la Joker, que es una hamburguesa totalmente alocada que casa a la perfección con el personaje que le da nombre. «Todos los nombres de las hamburguesas tienen un motivo. Por ejemplo, la Joker empieza siendo dulzona pero en un momento dado te pica. Además, lleva Peta Zetas, que en una hamburguesa reflejan anarquía pura y dura, como el Joker», explica a IDEAL Gabriel Muñoz, propietario del negocio.

Y al igual que con el Joker, sucede con el resto de platos que ofrecen en Hollywood Smash Burger, un negocio que comenzó su andadura en 2021 pero que no contó con local propio hasta el año pasado. «Mis padres tienen un asadero de pollos, Don Pollo, en Armilla, y empecé haciéndolas allí». Pronto pasó de hacer cinco hamburguesas al día a 200: «Fue una locura. El asadero cerraba a las 17:00 y al salir ya había gente haciendo cola para cuando abriéramos por la noche».

«El cine está dentro de mi, es algo que me encanta y por eso la hamburguesería es como es» Gabriel Muñoz Propietario de Hollywood Smash Burger

Ante tal demanda no lo dudó y empezó a buscar un local en el que poder dedicarse de forma exclusiva a hacer sus hamburguesas aplastadas. Así llegó al Zaidín, un barrio que le ha acogido «con los brazos abiertos» desde el primer día. En cuanto al hecho de que su negocio guarde tanta relación con Hollywood, Gabriel explica que el cine es su gran pasión y quería crear algo con lo que se identificara. «Tengo que ganarme la vida pero el cine está dentro de mi, es algo que me encanta y por eso la hamburguesería es como es».

Al ser preguntado por una hamburguesa como recomendación para quienes vayan a su negocio por primera vez, el de Armilla detalla que la George Clooney es «la más equilibrada» y la que presentaron para el Campeonato de España de Hamburguesas. Sin embargo, reconoce que la que el más consume es «la Princess Peach».

«Estoy contento por la marcha del negocio, he tenido la oportunidad de montar un segundo local pero eso sería pasar menos tiempo aquí y es algo que no quiero», explica. De cara al futuro, Gabriel tiene claro que tendrá que seguir «trabajando duro» para que las cosas sigan funcionando tan bien, sobre todo en un contexto en el que cada vez hay más y más hamburgueserías. «Ahora estamos viviendo un boom, una burbuja que estoy deseando que explote porque la verdad es que somos demasiadas hamburgueserías para tan poca población», finaliza.