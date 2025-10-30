Halloween en Granada: actividades y sustos pueblo a pueblo

En Armilla se celebra Halloween desde el pasado 25 de octubre, día desde el que se puede disfrutar de su pasaje del terror 'Experiencia Warren' y de las salas de escape 'Red Door' y 'Buscando Narnia'. Mientras que para el viernes, día de Halloween, queda un pasacalles terrorífico con salida a las 18:00 horas desde la Plaza Santa Teresa con una gran fiesta de Halloween a la finalización del pasacalles en el Espacio Joven.

También en el Área Metropolitana de Granada, el Ayuntamiento de Churriana de la Vega ha organizado una programación especial de Halloween que ofrece diferentes actividades desde las 18:00 horas. Talleres terroríficos, pasaje del terror y reparto de palomitas y castañas en el parking de la plaza Maestro A. Agustín. Y un concurso de disfraces a partir de las 20:00 horas.

En Las Gabias hay multitud de actividades repartidas por el municipio. En Gabia Grande, en la Plaza de España, se podrá disfrutar de una obra de títeres a las 17:30 horas. Mientras que a las 18:30 hora saldrá desde allí un pasacalles del terror que recorrerá el municipio. Habrá una feria terrorífica de 18:00 a 20:00 horas en las instalaciones deportivas, así como una gymkhana del terror de 20:00 a 22:00 horas. Y también se podrá disfrutar del pasaje del terror 'El circo de las sombras' de 22:00 a 00:00 horas. También habrá actividades en el Pabellón Deportivo de Híjar y en el Parque La Cañada de Gabia Chica.

Las actividades en Maracena se concentran en la tarde-noche del 31 de octubre. Habrá una tarde de 'riso-terror' con actividades lúdicas para toda la familia. Además, los más valientes podrán recorrer el pasaje del terror en los sótanos de la Escuela Infantil La Rayuela. Y como novedad este año, se celebrará la primera Halloween Run, una carrera familiar por en centro del municipio de 1,5 kilómetros que saldrá a las 20:30 horas desde la Plaza Sor María Luisa.

El viernes también será un día de actividades de terror en Peligros. A las 17:00 horas dará comienzo un pasacalles con salida desde el Ayuntamiento; a las 18:00 horas se podrá disfrutar de la Casa del Terror en La Espiral; y a las 22:00 horas, con salida desde La Espiral, dará comienzo la 'Survival Zombie 2025', una actividad exclusiva para mayores de 16 años con plazas limitadas y grupos mínimo de cuatro personas.

En Atarfe las actividades de la noche de brujas comienzan a las 17:00 hroas con un pasacalles del terror con salida desde el parking padel. A las 18:00 horas habrá talleres terroríficos en el Parque de la higuera y un pasaje del terror en el Espacio Joven. Mientras que a las 20:00 horas dará comienzo un concurso de disfraces en el Parque de la higuera. Las actividades continuarán el fin de semana con el pasaje del terror 'Los Warren llegan a Atarfe', disponible el 1 y 2 de noviembre de 19:00 a 00:00 horas en el Espacio Joven.

El 31 de octubre también será un día muy especial en Huétor Vega, con actividades de Halloween desde las 17:00 horas, momento en el que habrá un pasacalles desde la Plaza de La Cañadilla hasta Huerta Cercada. Además, habrá merienda para todos, fotomatón, colchones hinchables y maquillaje. Así como un terrorífico pasaje del terror para todas las edades a partir de las 20:00 horas en el Pabellón de la Libertad.

En Cájar Halloween se celebra el viernes de 19:00 a 22:00 horas en el Pabellón de deportes San Francisco, donde los vecinos del pueblo podrán disfrutar de un túnel del terror, diferentes talleres terroríficos e hinchables.

Soportújar es conocido como 'el pueblo de las brujas de Granada'. De hecho, llegada esta fecha suelen celebrar su particular 'Noche de Brujas', que este año tendrá lugar el 8 de noviembre en vez de en la noche de Halloween. Será una jornada única en la que habrá un mercado artesanal y gastronómico desde por la mañana y diferentes actividades como una 'batukada' a las 18:00 horas por las calles del municipio, un gran pasacalle de las brujas a las 18:30 horas, pasajes del terror, teatro de brujas y una queimada gallega de purificación entre conjuros y fuego a las 23:00 horas.

En Órgiva se celebrará una noche de terror el viernes 31 de octubre desde las 17:00 horas en la Plaza de las Culturas, desde donde partirá un pasacalles terrorífico que recorrerá las calles del pueblo desde las 18:00 horas. Habrá un baile de terror a las 18:30 horas, una castañada benéfica a las 20:00 horas y también un pasaje del terror.