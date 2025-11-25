Hallan tres pistolas, un rifle y 1.200 plantas de marihuana al investigar un tiroteo en Olivares

Los vecinos de Olivares, una pedanía de Moclín situada a unos treinta kilómetros de la capital granadina, escucharon varias detonaciones y, alarmados, avisaron a la ... Guardia Civil.

Ocurrió el pasado 20 de noviembre y, gracias a la colaboración ciudadana, la Benemérita asestó un nuevo golpe a las organizaciones, tanto locales como internacionales, que se dedican al cultivo y venta de marihuana, un negocio ilegal que ha echado raíces en la provincia desde años. Pese a la ofensiva constante de las fuerzas de seguridad, los narcotraficantes resisten.

Los agentes del instituto armado que acudieron al lugar de los hechos encontraron varios casquillos de bala y comenzaron a rastrear la zona con la presunción de que podría haberse producido un 'vuelco', un robo de droga entre bandas rivales.

Munición

Las pesquisas llevaron a los patrulleros hasta una vivienda en la que, en el momento en el que sucedió el incidente, parece que había dos hombres. Los uniformados intentaron interrogar a uno de ellos, pero el sospechoso se mostró esquivo y, de repente, hizo un movimiento extraño que sobresaltó a los guardias civiles.

A partir de ese instante, los acontecimientos se precipitaron y los investigadores descubrieron que el inmueble estaba acondicionado para la producción intensiva de cannabis. En este sentido, confiscaron más de 1.200 plantas de marihuana, según la información recabada por IDEAL

Además de la grifa, los agentes también intervinieron tres pistolas, un rifle, una escopeta de aire comprimido y munición, un hallazgo que evidencia, tal y como sostienen la fiscalía de Granada, que las mafias de la 'maría' le han perdido el miedo a dotarse de armamento y, por ende, son cada vez más violentas.

En la operación de Olivares, la Guardia Civil detuvo a dos individuos. Uno de ellos fue conducido de inmediato a prisión porque, al parecer, pesaba sobre él una orden de busca y captura por el incumplimiento de una condena firme dictada contra él.

Una bala en la cabeza

El presunto 'vuelco' que tuvo lugar en el anejo de Moclín el pasado 20 de noviembre no es el único que investigan las fuerzas de seguridad en Granada. El día 6 de este mismo mes, un joven de nacionalidad extranjera se presentó en las Urgencias del Hospital de Neurotraumatología de la capital para ser atendido de un golpe en la cabeza. Al parecer, aseguró que había tenido un accidente de tráfico, según indicaron a este periódico fuentes conocedoras del caso.

Una exploración radiológica determinó después que tenía alojada una bala en el cráneo. El paciente, pese a la gravedad de las lesiones, sobrevivió.

La Guardia Civil, que se hizo cargo de las indagaciones, confirmó que, efectivamente, había una persona hospitalizada con un disparo en la cabeza, pero no avanzó más detalles para no perjudicar su trabajo y tratar de localizar y detener a los implicados en el supuesto robo de drogas.

En un principio, los narcos eran mayoritariamente autóctonos, pero, con el paso del tiempo, los grupos criminales internacionales han ido asentándose a lo largo y ancho de Granada.