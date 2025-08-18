Hadas - El Musical: Un viaje mágico en Granada

IDEA Lunes, 18 de agosto 2025, 12:48 Compartir

En septiembre vuelve el cole, pero también la magia y la ilusión. El teatro municipal Isabel La Católica se convertirá en el escenario de una experiencia inolvidable con la llegada de «Hadas, El Musical». Este cautivador espectáculo familiar se llega a nuestra ciudad el próximo 13 de septiembre a las 21:00 horas, dando inicio a una gira nacional que promete encantar a grandes y pequeños por igual. En colaboración con oferplan Granada de IDEAL, un número limitado de entradas se ofrecerán a un precio exclusivo, lo que hará aún más irresistible esta incursión en el mundo de la fantasía.

«Hadas, El Musical» nos transporta a la intrigante Academia Estelar, un lugar donde tres jóvenes hadas se preparan para participar en un gran concurso de magia. Sin embargo, cuando un niño del mundo real empieza a perder la fe en los sueños y la fantasía, la magia que une estos dos mundos comienza a desvanecerse. Será Malévola, la hada más rebelde y audaz, quien deberá usar su hechizo para salvar no solo su mundo, sino también descubrir su verdadero destino.

Bajo la dirección artística de Eva Manjón, este nuevo proyecto de la compañía Evita Produce, conocida por su éxito «Christmas Dreams», desarrolla una historia que toca fibras profundas en el corazón del espectador. La música y letras originales de Juanjo Molina, quien también dirige musicalmente, complementan la narrativa con melodías que se quedarán grabadas en la memoria de quienes asistan. Aaron Cobos, galardonado en los Premios Talía por su trabajo en «Gypsy», se encargará de la coreografía, aportando movimiento y dinamismo a cada escena.

El elenco de «Hadas, El Musical» está formado por talentosas actrices como Lucía Madrigal, Marta Navarrete y Alba Rodríguez, quienes están acompañadas en el escenario por las actuaciones de Antonio Albella y Dídac Flores. Cada uno de ellos sumará su magia individual al espectáculo, creando una experiencia colectiva que encantará al público. El vestuario, diseñado por el reconocido Juan Ortega, promete ser otro de los elementos visuales que contribuirá a la atmósfera mágica de la obra.

Un musical que invita a todos a sumergirse en un universo donde las hadas no solo existen, sino que también enseñan lecciones sobre la fe, la amistad y la importancia de nunca dejar de soñar. Con una puesta en escena espectacular y canciones que resuenan con historias de superación y magia, «Hadas, El Musical» se perfila como una de las propuestas teatrales familiares más esperadas del año en Granada.

