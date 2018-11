«De no haber subasta, sería más improbable el desabastecimiento de medicamentos» Presidente del Colegio de Farmacéuticos. / ALFREDO AGUILAR Entrevista a Manuel Fuentes, presidente del Colegio Farmacéuticos | El presidente de los farmacéuticos apunta que todos los productos homeopáticos que se venden en farmacias están autorizados ROSA SOTO y A. MORÁN GRANADA Lunes, 26 noviembre 2018, 00:35

El sector farmacéuticos se está adaptando a nuevas realidades, como la venta online o la regulación de los productos homeopáticos. Sobre estas cuestiones, y otras muchas, se pronuncia el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Granada, Manuel Fuentes.

-¿Qué opina sobre el desabastecimiento de medicamentos en las farmacias de Granada?

-El desabastecimiento no es un problema exclusivo de las farmacias granadinas. Afecta a toda España y, por supuesto, es una situación que influye en el normal funcionamiento de la farmacia. Las causas que originan el desabastecimiento pueden ser de distinta índole: problemas en la fabricación de medicamentos, escasez de materia prima, incremento puntual de la demanda, etcétera. Los farmacéuticos, a pesar de no ser responsables de estas faltas de suministro, estamos solucionando el problema con información a los pacientes y alternativas, como puede ser la sustitución, cuando es posible, o la formulación magistral. El problema se plantea cuando hablamos de medicamentos insustituibles.

-¿Cómo funciona la subasta de medicamentos? ¿Es bueno este sistema o habría que buscar otro para evitar que haya desabastecimiento?

-Cuando el médico prescribe la receta por principio activo, la farmacia está obligada a dispensar el medicamento que previamente el Servicio Andaluz de Salud haya seleccionado. La selección se realiza en una convocatoria pública, en la que pueden participar todos los laboratorios farmacéuticos interesados, que comercializan los medicamentos que contienen esos principios activos, eligiéndose el que suponga un menor coste final para el SAS. Todos los medicamentos seleccionados cuentan, por supuesto, con la autorización de la Agencia Española de Medicamentos, pero reitero que la farmacia no puede dispensar otro distinto del seleccionado, salvo cuando se produce desabastecimiento del citado medicamento. Por tanto, es cierto que de no existir este sistema sería mucho más improbable que se produjeran desabastecimientos de los medicamentos.

-¿Cuál es la posición del colegio sobre la homeopatía? ¿Tiene efectos curativos o se trata de una pseudociencia peligrosa?

-La Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, dice que se considera medicamento homeopático el obtenido a partir de sustancias denominadas cepas homeopáticas con arreglo a un procedimiento de fabricación homeopático descrito en la Farmacopea Europea o en la Real Farmacopea Española. Recientemente una resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha publicado la relación de medicamentos homeopáticos que van a adecuarse a la normativa de aplicación y la salida del mercado de los medicamentos homeopáticos que no figuren en la citada relación. Por tanto, todos los medicamentos homeopáticos que a fecha de hoy se dispensan en farmacia cuentan con autorización.

-¿Creen que está bien regulada la venta de medicamentos online o hay fraude?

-La venta de medicamentos por Internet está regulada desde el año 2015. Sólo pueden vender medicamentos, para los que no se precisa receta médica, las oficinas de farmacia legalmente abiertas que, además, cuenten con la autorización de la Agencia Española del Medicamentos y Productos Sanitarios y de las autoridades sanitarias de las respectivas comunidades autónomas en las que están establecidas. Está perfectamente regulada, sin embargo, existen casos de páginas web ilegales, que no reúnen los requisitos y garantías necesarios para los ciudadanos. También existen otras páginas, de compra-venta entre particulares, donde se ha detectado venta de medicamentos. Desde la organización farmacéutica colegial trabajamos activamente para detectar y denunciar estas actuaciones contrarias a la legalidad, que pueden suponer un peligro real para los usuarios, ya que, en estos canales, nadie garantiza que no se traten de medicamentos falsificados o adulterados. Por eso, hay que recordar a los ciudadanos que, por su seguridad, sólo compren medicamentos en farmacias que cuenten con la correspondiente autorización.

-¿Qué opina sobre la marihuana terapéutica?

-Si hablamos de medicamentos elaborados con esta sustancia, he de reconocer que no dispongo de datos sobre los resultados que arrojan las investigaciones y ensayos clínicos que se están llevando a cabo. La realidad actual es que solamente hay un medicamento autorizado en España, que, por supuesto se dispensa en farmacia, basado en cannabis. Es Sativex, calificado como estupefaciente y psicótropo, y destinado a paciente con esclerosis múltiple. Por tanto, habrá que esperar hasta que estén acreditados los resultados de los ensayos clínicos de los medicamentos fabricados con esta sustancia para que se pueda disponer de ellos, ya sea en la farmacia hospitalaria o en la farmacia comunitaria, que, en todo caso, es donde deberán estar.