Droga incautada en Granada. Ideal

La Guardia Civil detiene a un individuo por un delito de tráfico de drogas en Granada

El comportamiento inusual y esquivo del presunto autor alertó a los agentes de la Guardia Civil

Ideal

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:33

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 55 años de edad como presunto autor de un delito de tráfico de drogas cuando transitaba ... por una calle de un municipio del área metropolitana de Granada.

