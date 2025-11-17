La Guardia Civil detiene a un individuo por un delito de tráfico de drogas en Granada

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 55 años de edad como presunto autor de un delito de tráfico de drogas cuando transitaba ... por una calle de un municipio del área metropolitana de Granada.

La detención se produjo en la tarde del día de ayer, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de la Compañía de Armilla prestaba servicio por una zona de especial vigilancia policial. Los agentes observaron a un individuo que caminaba por la vía pública y que mostraba una actitud inusual y esquiva, tratando de ocultarse de su presencia.

Ante la actitud del individuo, los guardias civiles se dirigieron hacia él para identificarlo. Al percatarse de que se dirigían hacia él trató de huir, aunque sin éxito. Durante la identificación, le solicitaron que mostrara el contenido de la bolsa de basura que llevaba, de la que emanaba un fuerte olor a marihuana. Al abrirla, los agentes de la Guardia Civil localizaron en el interior algo más de 200 gramos de cogollos de marihuana.

Por este motivo, la Guardia Civil procedió a su detención como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

La Guardia Civil mantiene en aquellas zonas más sensibles del área metropolitana un refuerzo de la vigilancia, con controles y patrullas para prevenir la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana, lo que permite detectar conductas sospechosas y actuar con rapidez.