La Guardia Civil detiene al encapuchado que ató y amordazó a un vecino de Granada para robarle en su casa
La víctima, que se encontraba durmiendo, se despertó al escuchar un ruido que provenía de la planta baja de su vivienda. Al ir a ver lo que sucedía se encontró con un hombre que ocultaba su identidad con una capucha y una mascarilla
C. L.
Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:55
La Guardia Civil ha detenido en Granada a un varón 58 años, como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, ocurrido ... en el interior de su domicilio.
Los hechos se produjeron de madrugada a mediados del pasado mes de octubre. La víctima, que se encontraba durmiendo, se despertó al escuchar un ruido que provenía de la planta baja de su vivienda. Al ir a ver lo que sucedía se encontró con un hombre que ocultaba su identidad con una capucha y una mascarilla, y que al percatarse de su presencia lo amenazó con un cuchillo y le exigió que le entregase todo el dinero que hubiese en la vivienda.
Se dirigieron al dormitorio, lugar donde la víctima tenía la cartera, y durante el trayecto se inició un forcejeo entre ambos en el que la víctima sufrió varios cortes en las manos. Tras esto, el ahora detenido, amordazó y ató de pies y manos a la víctima y después cogió dos tarjetas bancarias, un teléfono móvil y una moto y huyó del lugar. Una vez abandonó la vivienda, la víctima logró salir a la calle y pedir ayuda.
Uno de los Equipos Territoriales de Policía Judicial de la Guardia Civil del área metropolitana se hizo cargo de la investigación tras tener conocimiento de lo sucedido, comenzaron a recabar toda la información disponible del lugar de los hechos y tomaron manifestación a la víctima para tratar de localizar al responsable del robo.
Analizaron distintas cámaras de seguridad y siguieron todas las pistas obtenidas, hasta que el pasado lunes, tras averiguar la identidad del presunto autor, la Guardia Civil procedió a su detención como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.
