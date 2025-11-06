La Guardia Civil detiene al encapuchado que ató y amordazó a un vecino de Granada para robarle en su casa

La Guardia Civil ha detenido en Granada a un varón 58 años, como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, ocurrido ... en el interior de su domicilio.

Los hechos se produjeron de madrugada a mediados del pasado mes de octubre. La víctima, que se encontraba durmiendo, se despertó al escuchar un ruido que provenía de la planta baja de su vivienda. Al ir a ver lo que sucedía se encontró con un hombre que ocultaba su identidad con una capucha y una mascarilla, y que al percatarse de su presencia lo amenazó con un cuchillo y le exigió que le entregase todo el dinero que hubiese en la vivienda.

Se dirigieron al dormitorio, lugar donde la víctima tenía la cartera, y durante el trayecto se inició un forcejeo entre ambos en el que la víctima sufrió varios cortes en las manos. Tras esto, el ahora detenido, amordazó y ató de pies y manos a la víctima y después cogió dos tarjetas bancarias, un teléfono móvil y una moto y huyó del lugar. Una vez abandonó la vivienda, la víctima logró salir a la calle y pedir ayuda.

Uno de los Equipos Territoriales de Policía Judicial de la Guardia Civil del área metropolitana se hizo cargo de la investigación tras tener conocimiento de lo sucedido, comenzaron a recabar toda la información disponible del lugar de los hechos y tomaron manifestación a la víctima para tratar de localizar al responsable del robo.

Analizaron distintas cámaras de seguridad y siguieron todas las pistas obtenidas, hasta que el pasado lunes, tras averiguar la identidad del presunto autor, la Guardia Civil procedió a su detención como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.