Entrada al restaurante en el que se produjeron los hechos.

Un guardia civil y una cabo de la base aérea de Armilla salvan a una persona de atragantarse

Aplicaron la maniobra de Heimlich y lograron expulsar el objeto que bloqueaba la vía respiratoria de un varón que se empezó a asfixiar mientras comía en un restaurante de Osuna

Ideal

Martes, 2 de diciembre 2025, 15:43

Comenta

El pasado 19 de noviembre, un guardia civil destinado en el Puesto de Burguete (Navarra), fuera de servicio, y su esposa, una cabo del Ejército ... del Aire y del Espacio, destinada en la Base Aérea de Armilla, evitaron un desenlace fatal al auxiliar a una persona que sufría un atragantamiento severo mientras almorzaba en un establecimiento hostelero de la localidad sevillana de Osuna, el Hostal Restaurante Río Blanco.

