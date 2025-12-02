Un guardia civil y una cabo de la base aérea de Armilla salvan a una persona de atragantarse

El pasado 19 de noviembre, un guardia civil destinado en el Puesto de Burguete (Navarra), fuera de servicio, y su esposa, una cabo del Ejército ... del Aire y del Espacio, destinada en la Base Aérea de Armilla, evitaron un desenlace fatal al auxiliar a una persona que sufría un atragantamiento severo mientras almorzaba en un establecimiento hostelero de la localidad sevillana de Osuna, el Hostal Restaurante Río Blanco.

La rápida actuación del Guardia Civil que se encontraba en el establecimiento acompañado de su esposa, cabo del Ejército del Aire y del Espacio, destinada en la Base Aérea de Armilla, Escuela Militar de Helicópteros- Ala 78 en Granada, fue clave para evitar la tragedia.

El agente y la cabo, mientras se encontraban en el establecimiento almorzado, identificaron que, en una mesa cercana, el varón se levantó de su asiento tambaleándose agitadamente y golpeándose el pecho a la misma vez que realizaba aspavientos con los brazos y con un color en el rostro amoratado, rápidamente acudieron a su auxilio, ambos pudieron constatar que se trataba de una obstrucción grave de la vía aérea y el guardia civil aplicó la maniobra de Heimlich, consistente en compresiones abdominales rápidas y firmes para generar presión en el diafragma y expulsar el objeto que impedía la respiración, mientras la Cabo prestaba apoyo por si se tenía que aplicar la técnica RCP (Respiración Cardio Pulmonar).

Tras varios intentos, la víctima logró expulsar un trozo de alimento alojado en su tráquea, recuperando la respiración y evitando consecuencias potencialmente fatales.

La familia del afectado ha expresado su profundo agradecimiento a esta pareja por su intervención decisiva y eficaz. Su actuación refleja el compromiso y la preparación del personal de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, incluso fuera de servicio.