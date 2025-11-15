Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo de un 'hacker' falsificando un DNI. Félix Morquecho

La Guardia Civil alerta de una nueva estafa en Granada para robar dinero por Whatsapp

Los ciberdelincuentes se hacen con el control de la cuenta de un usuario y le piden dinero a sus contactos a través del chat, lo que dificulta detectar el timo

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Sábado, 15 de noviembre 2025, 23:40

Comenta

Prácticamente todo el mundo conoce ya cómo funciona el timo del hijo en apuros. «Hola, mamá, mi teléfono se ha roto, este es mi nuevo ... número». Así empieza normalmente el mensaje -aunque generalmente se envía con ausencia de tildes y algunas faltas de ortografía-. Si el receptor cae en la trampa, acaba haciéndole una transferencia de dinero a un supuesto hijo, que no es más que un delincuente que en la inmensa mayoría de los casos se encuentra en una ciudad diferente. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llevan varios años alertando de esa estafa, en la que solían caer padres de mediana y avanzada edad. Las campañas de difusión han surtido efecto, y las denuncias por esta modalidad han disminuido sustancialmente, aunque sigue habiendo un goteo, tal y como confirma la Guardia Civil. En contraposición, el cuerpo pone ahora el foco en otra problemática que está sustituyendo a la del falso hijo: la usurpación de cuentas de WhatsApp con el mismo fin, robarle el dinero a las víctimas.

