La Guardia Civil alerta a los mayores granadinos sobre el robo mediante el método del abrazo

Las personas autoras de estos robos, comprenden edades entre los 20 y 40 años y suelen ser mujeres, por lo general, que actúan de forma coordinada con otra/s persona/s

C. L.

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:22

La Guardia Civil de Granada recuerda, especialmente a las personas mayores, tener precaución con las personas desconocidas que se acercan a ellas y les dan un abrazo para robarles sus joyas, objetos de valor o dinero.

Este modus operandi, conocido como «método del abrazo», consiste en acercarse a la víctima elegida, especialmente personas de edad avanzada, con la excusa de simular ser un familiar o conocido, preguntar una dirección, ayudar con la compra, ofrecer servicios sexuales o simplemente generar situaciones que permitan el acercamiento y/o contacto físico idóneo para sustraer joyas y/o dinero sin que la víctima se percate de la maniobra.

Las personas autoras de estos robos, comprenden edades entre los 20 y 40 años y suelen ser mujeres, por lo general, que actúan de forma coordinada con otra/s persona/s, normalmente haciendo uso de un vehículo, para darse a la fuga rápidamente tras conseguir su objetivo.

La Guardia Civil de Granada, en el marco del Plan Mayor Seguridad, recuerda a la ciudadanía, especialmente a las personas mayores y en situación de vulnerabilidad, la importancia de extremar las precauciones ante los continuos intentos de robo que están sucediendo y evitar ser víctimas de estos delitos.

Desde el Equipo de Información Ciudadana de esta Comandancia se están llevando a cabo charlas formativas con las personas mayores de toda la provincia, las cuales incluyen información sobre este tipo delitos y su prevención. Un trabajo de comunicación participativa que acerca a la Guardia Civil de Granada con asociaciones de mayores, residencias, centros de día, escuelas de mayores y áreas sociales de los ayuntamientos.

