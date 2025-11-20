Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La Guardia Civil alerta de una estafa detectada en Granada de falsos comerciales a domicilio

Se hace pasar por un vendedor de artículos de menaje para el hogar, o bien como representante de una entidad financiera

C. L.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:21

Comenta

La Guardia Civil alerta sobre una nueva modalidad de estafa detectada en municipios del Área Metropolitana de la provincia de Granada, donde el presunto autor ... se hace pasar por comercial para engañar a sus víctimas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour lanza un 2x1 en un aceite de oliva virgen extra premium de Carbonell
  2. 2 Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas
  3. 3 El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos
  4. 4 La Vuelta 2026 acabará en Granada
  5. 5 El antiguo Hotel Luz de Constitución se transforma en el nuevo Hotel Martina
  6. 6 Granada, elegido como segundo mejor destino de España para pasar la Navidad
  7. 7

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  8. 8 La autovía a la Costa Tropical reabre por adelantado y ya se puede circular en dirección Granada
  9. 9 Las garnachas mexicanas llegan a Granada: «Es comida callejera que no se ve aquí»
  10. 10

    Un dermatólogo alerta de los efectos del frío seco y la contaminación de Granada en la piel: «Ya empiezo a ver brotes»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Guardia Civil alerta de una estafa detectada en Granada de falsos comerciales a domicilio

La Guardia Civil alerta de una estafa detectada en Granada de falsos comerciales a domicilio