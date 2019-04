La Guardia Civil abre expediente al agente detenido y le impide incorporarse a su nuevo destino Un momento de los registros efectuados la pasada semana. / PEPE MARÍN Las medidas cautelares del instituto armado adoptadas en este caso de blanqueo de capitales se mantendrán hasta que haya una sentencia firme J. R. V. GRANADA. Martes, 16 abril 2019, 23:52

El guardia civil residente en Granada en situación de excedencia y detenido la pasada semana por el grupo especializado en combatir el narcotráfico y blanqueo de capitales del Campo de Gibraltar (Cádiz) no podrá incorporarse a su nuevo destino en la provincia de Granada, tal y como han informado desde el instituto armado en Madrid. La detención conlleva la apertura de un expediente y la adopción de medidas cautelares como mantenerlo alejado del servicio. «Si finalmente se demostrara que no tiene nada que ver con los cargos de acusación existentes sobre él, basta con que pida su reincorporación», apuntan desde la Benemérita en Madrid.

La operación que ha conducido a su detención y a la de una empresaria, ambos acusados de blanqueo de capitales, sigue abierta y no se descartan nuevos arrestos en otras provincias andaluzas. La Guardia Civil no ha facilitado ninguna información sobre este operativo por no haber concluido aún. Un juzgado de la provincia de Cádiz es quien instruye el caso desde hace más de un mes y medio.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil de Granada ha comentado a IDEAL a través de uno de sus portavoces que de momento respetan la presunción de inocencia, pero si finalmente se demuestra que este guardia estaba involucrado en tareas de blanqueo de capitales «pediremos que caiga sobre él todo el peso de la ley, tal y como siempre hemos hecho con todos los casos de corrupción detectados hasta el momento», apunta este portavoz de la AUGC-Granada.

Faltaban muy pocos días para que el guardia civil se incorporara a su nuevo destino

El agente fue detenido la pasada semana en el operativo desarrollado en Huétor Vega y Alhendín en una operación contra el blanqueo de capitales que procede de una intervención iniciada en el Campo de Gibraltar. Presuntamente, el blanqueo de capitales se hacía a través de establecimientos vinculados con la industria del pan y la pastelería en negocios que estaban a nombre de otra persona que también ha sido arrestada en esta operación de la Guardia Civil.

Más implicados

El agente detenido en Granada estuvo trabajando en el campo de Gibraltar años atrás y actualmente se encontraba en situación de excedencia. Esta excedencia lo libera de estar sujeto al régimen militar del instituto armado y por ello en la detención no ha hecho falta la actuación de Asuntos Internos de la Guardia Civil, sino que ha bastado la actuación del grupo especializado en narcotráfico del Campo de Gibraltar. En la actualidad, apenas le faltaban unos días para incorporarse a su nuevo destino en uno de los puestos del instituto armado en la provincia de Granada.

Lo destacable es que ha sido la propia Guardia Civil la que ha tomado parte en este asunto optando por apartar a este individuo de sus funciones habituales como medida cautelar.

Las fuentes consultadas por IDEAL hablan de que además de las detenciones cursadas en Granada la pasada semana por este grupo de investigadores de Algeciras, hay, al menos, otros tres detenidos más en la provincia de Cádiz, entre los que se encuentran por lo menos dos miembros más de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Además del grupo especializado en narcotráfico del Campo de Gibraltar, la Agencia Tributaria también ha participado en la investigación de blanqueo de capitales que vincula presuntamente al guardia civil detenido, según ha podido saber este periódico.