Queman las terrazas de dos bares en Guadix

Prenden fuego a las terrazas de dos bares en Guadix. Los hechos sucedieron alrededor de la una de la madrugada del jueves al viernes, en ... dos negocios situados a apenas unos metros de distancia en el barrio de las Malvinas.

Las cámaras de seguridad de ambos locales grabaron como un individuo que iba encapuchado roció las mesas y sillas con líquido inflamable. El presunto autor de los hechos saltó la valla que delimita las terrazas, rajó los toldos por un lateral y, posteriormente, les prendió fuego. Las llamas arrasaron con todo el mobiliario. «Ha sido una ruina, pero no nos queremos ni imaginar lo que habría sido si el fuego se extiende al interior», dice Mónica, una de las propietarias.

El suceso se produjo apenas quince minutos después de que cerrara su bar. «No sabemos quién ha podido ser, no hemos tenido problemas ni peleas con ningún cliente», recalcan. «Cuando el responsable vio que el fuego no crecía, volvió para prenderlo de nuevo», añaden los damnificados, según han podido ver en las imágenes de las cámaras de seguridad.

Ampliar La segunda terreza quemada en Guadix S. M.

Bomberos de la Diputación de Granada del parque de Guadix se encargaron de sofocar las llamas. Policía Local y Guardia Civil se desplazaron también hasta el lugar de los hechos.

Ambas terrazas han quedado visiblemente afectadas. El fuego ha dejado un rastro negro en toda la estructura. Los propietarios han podido reanudar parcialmente la actividad en el exterior tras reponer mesas y sillas y presentar la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil. La Benemérita investiga lo sucedido para dar con el responsable.