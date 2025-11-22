Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Estado en el que ha quedado ua de las terrazas quemadas. S. Martínez

Queman las terrazas de dos bares en Guadix

Las cámaras de seguridad grabaron al presunto autor de los hechos, que iba encapuchado, y la Guardia Civil investiga lo sucedido para dar con el responsable

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Sábado, 22 de noviembre 2025, 13:36

Prenden fuego a las terrazas de dos bares en Guadix. Los hechos sucedieron alrededor de la una de la madrugada del jueves al viernes, en ... dos negocios situados a apenas unos metros de distancia en el barrio de las Malvinas.

