Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El Punto Vuela de Guadix cerrará el año con cerca de 300 actividades realizadas

El delegado de Economía e Industria visita el centro que, de enero a noviembre, ha ofrecido 176 servicios y acompañamientos, participando 3.681 usuarios

Ideal

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:10

Comenta

El Punto Vuela del municipio de Guadix cerrará el año con cerca de 300 actividades realizadas, de las cuales han sido 176 servicios y acompañamientos, ... donde han participado 3681 usuarios; 23 actividades de formación, con 169 participantes y 89 actividades de dinamización, con 726 usuarios totales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Concha, la joven presuntamente asesinada por su novio en Málaga, era de Granada
  2. 2 Roba 8.000 euros del dormitorio del matrimonio de ancianos al que cuidaba en un pueblo de Granada
  3. 3 Arde la central de contadores de un bloque en Pinos Puente sin ningún contrato de luz
  4. 4 Piden cárcel para una concejal de Igualdad por pegar presuntamente a una mujer para tapar una agresión sexual
  5. 5 La pastelería y panadería 100% sin gluten que arrasa en Granada: «Todos los días agotamos los productos»
  6. 6 Oferta de empleo de Amazon para su centro logístico de Granada
  7. 7 Envían a la UCI a un hombre tras ser agredido en una fiesta en Motril
  8. 8 Más árboles y aceras más amplias en la nueva Emperatriz Eugenia
  9. 9 Santiago, Carretera de Málaga y Don Bosco, las próximas obras para Granada
  10. 10

    Las 69 viviendas en el Camino de Ronda que empezarán a construirse en primavera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Punto Vuela de Guadix cerrará el año con cerca de 300 actividades realizadas

El Punto Vuela de Guadix cerrará el año con cerca de 300 actividades realizadas