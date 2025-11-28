El Punto Vuela de Guadix cerrará el año con cerca de 300 actividades realizadas

El Punto Vuela del municipio de Guadix cerrará el año con cerca de 300 actividades realizadas, de las cuales han sido 176 servicios y acompañamientos, ... donde han participado 3681 usuarios; 23 actividades de formación, con 169 participantes y 89 actividades de dinamización, con 726 usuarios totales.

Estas han sido algunas de las cifras dadas a conocer en el transcurso de una visita realizada por el delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y de Industria, Energía y Minas, Gumersindo Carlos Fernández Casas, la diputada de Transparencia, Recursos Humanos y Administración Pública, Mónica Castillo de la Rosa, y el alcalde de Guadix, Jesús Rafael Lorente, a este servicio público que acerca las nuevas tecnologías a la población.

El centro se encuentra en la primera planta del centro sociocultural contando a su entrada con el punto de atención al usuario y la cartelería digital, a través de la cual se proyectan vídeos e infografías. Desde aquí se accede al resto de espacios polivalentes.

Durante la visita los representantes institucionales pudieron comprobar la actividad que se vive diariamente en este centro por parte de la población. Así, por ejemplo, un grupo de usuarios estaban realizando programación con scratch, otro perteneciente a la asociación FAISEM llevaban a cabo actividades que desarrollan habitualmente en el centro de alfabetización. También pudieron ver a un alumno en prácticas mostrará el uso de la impresora 3D, así como un Agente de Innovación Local mostrará el uso del dron o el uso de la pizarra digital.

Gumersindo Fernández recordó que la Junta está trabajando en la fase 5 «ya iniciada, que permitirá transformar antes de final de año otros 112 nuevos Puntos Vuela en la provincia y actualizar el equipamiento de 59, tras una nueva inversión aproximada de 6.514.795 euros».

El Punto Vuela de Guadix está equipado con una nueva pantalla digital interactiva, de una zona de aprendizaje activo, cuyo mobiliario dinámico, unido al equipamiento tecnológico y la mayor conectividad, permite distintas posibilidades; zona de coworking con puestos para teletrabajar que pueden reservarse; puntos de administración electrónica y zona Fab lab, con impresora 3D y elementos de robótica.

Por su parte, la diputada de Transformación Digital, Mónica Castillo de la Rica, ha indicado que «desde la Diputación, apostamos firmemente por nuestros pueblos, impulsando en ellos la digitalización que se está llevando a cabo en toda la comunidad autónoma».

Además, Castillo de la Rica ha puesto en valor la importancia de estos espacios y de los agentes de innovación local, señalando que «tanto los Puntos Vuela como nuestros agentes son herramientas imprescindibles para acercar las nuevas tecnologías y la revolución digital a cada rincón de nuestros municipios. Con ello, contribuimos a reducir la brecha digital y a garantizar que todas las personas, vivan donde vivan, puedan beneficiarse de las oportunidades que ofrece la digitalización».