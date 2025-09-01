Puebla de Don Fadrique pone fin a su XXIII Verano Cultural en el marco del 500 aniversario Música, teatro, baile, cien, exposiciones y deporte han formado parte de la programación

José Utrera García Baza Lunes, 1 de septiembre 2025, 18:16

Durante todo el mes de agosto, Puebla de Don Fadrique ha vuelto a convertirse en un referente cultural de la comarca gracias a la celebración del XXIII Verano Cultural, una cita ya consolidada que este año ha tenido un carácter aún más especial al coincidir con la conmemoración del 500º aniversario de la fundación del municipio.

El programa, diseñado para todos los públicos, ha contado con una amplia variedad de actividades que han llenado de vida las calles y plazas del municipio. Vecinos y visitantes han podido disfrutar de conciertos de música en directo, tanto de artistas locales como de agrupaciones invitadas; representaciones teatrales; sesiones de cine de verano en espacios al aire libre; además de exposiciones de arte que han permitido poner en valor la creatividad y la memoria histórica de la localidad entre otras muchas.

Los más pequeños también han sido protagonistas en esta edición, gracias a cuentacuentos, talleres infantiles, juegos populares y actividades deportivas, que han favorecido la participación familiar y el disfrute intergeneracional.

Para finalizar este verano tan especial, en la última semana se realizaron los talleres de enseñanza de Bailes Regionales impartidos por la Asociación Cultural y Juvenil Puebla de Don Fadrique. De este modo, pequeños y mayores pudieron retomar y aprender estos bailes propios del municipio.

Este taller no solo sirvió para aprender y compartir, sino también para recordar y rendir homenaje a las raíces culturales y las tradiciones que forman parte de la identidad de Puebla de Don Fadrique.

El broche de oro llegó con la muestra final de estos bailes tradicionales, que se vivió como un auténtico colofón festivo y emotivo, en el que la música, el folclore fueron el final perfecto para este verano centrado en la celebración de su 500 aniversario.

Jesús Fernández, Alcalde de Puebla de Don Fadrique ha querido agradecer a las asociaciones locales, colectivos juveniles, artistas, voluntarios y vecinos su implicación en la organización y desarrollo de las actividades, subrayando que el éxito de esta edición demuestra la vitalidad cultural y social del municipio. Asimismo, ha remarcado que la celebración de este Verano Cultural quedará en la memoria colectiva como una de las más significativas, al coincidir con el aniversario de los 500 años de historia de Puebla de Don Fadrique.

Con este XXIII Verano Cultural, Puebla de Don Fadrique reafirma su compromiso con la preservación, difusión y celebración de su identidad cultural, abriendo nuevas perspectivas para seguir creciendo y proyectando su tradición hacia el futuro.