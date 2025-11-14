La Junta invierte más de 530.000 euros en mejoras en el IES Acci de Guadix

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, y de Universidad, Investigación e Innovación, María José Martín, junto al alcalde de Guadix, Jesús Rafael ... Lorente y la concejala de Turismo, Participación Ciudadana y Educación, Ana Martínez Romero, han visitado el IES Acci de Guadix, donde ha podido conocer de primera mano las importantes inversiones que la Junta de Andalucía está realizando en este centro educativo, con un importe total de 534.432 euros.

Durante la visita, la delegada ha recorrido las instalaciones acompañada por el equipo directivo del centro y ha comprobado el resultado de diversas actuaciones en materia de mejora de infraestructuras y dotación de equipamiento tecnológico.

En concreto, la inversión se desglosa en 354.723,27 euros destinados a infraestructuras (correspondientes al periodo 2019-2025), 141.721,81 euros para equipamiento informático con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), y 37.986,92 euros en fondos de inversión para el periodo 2024-2025.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentran la instalación de una nueva caldera, con una inversión de 80.000 euros, la creación de un aula específica para alumnado con necesidades educativas especiales —una intervención que ha permitido adaptar el espacio y dotarlo de recursos especializados—, así como la adquisición de dispositivos electrónicos y la dotación económica de 54.447,01 para actuaciones de confort térmico, destinadas a mejorar la climatización y la eficiencia energética del centro.

Asimismo, la delegada ha recordado que el IES Acci fue beneficiario el pasado curso de dos proyectos de mejora del centro, orientados a la modernización de las instalaciones y a la mejora del entorno educativo, dentro de la línea de actuaciones impulsadas por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

Características del centro

El IES Acci de Guadix cuenta con una comunidad educativa de 1.010 personas, integrada por 101 docentes, 8 profesionales no docentes y 901 alumnos y alumnas. Este centro ofrece una amplia y variada oferta educativa que abarca desde la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (en las modalidades de Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales) hasta distintos Ciclos Formativos de Grado Básico, Medio y Superior, entre ellos el de Peluquería y Estética, Fabricación de Elementos Metálicos; el de Soldadura y Calderería, Instalaciones Eléctricas y Automáticas, Gestión Administrativa, Peluquería y Cosmética Capilar, Atención a Personas en Situación de Dependencia, o los de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados, Administración y Finanzas, Energías Renovables.

Además, el centro dispone de una unidad específica de Educación Especial y oferta servicios de transporte escolar ordinario y de educación especial, garantizando la accesibilidad educativa en la comarca.

El IES Acci desarrolla numerosos programas y proyectos educativos que refuerzan su compromiso con la innovación, la inclusión y la formación integral del alumnado ( Bibliotecas Escolares, Bienestar Emocional, Plan de Igualdad, Plan de Compensación Educativa, Plan de Apertura de Centros, TDE, ALDEA, ComunicA, Emprendimiento Educativo, Hábitos de Vida Saludable, Prácticum Máster de Secundaria, Programas Culturales, Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz», STEM, Más Equidad y PROA+ «Transfórmate», Erasmus+ (FP) KA121-VET-000213884, vigente entre 2024 y 2026, y el Programa de Centro Bilingüe en Inglés, de carácter permanente).

Con todas estas actuaciones e iniciativas, el IES Acci se consolida como un referente educativo en Guadix y su comarca, comprometido con la calidad, la equidad y la modernización del sistema educativo andaluz.

La delegada ha subrayado que estas actuaciones «se enmarcan dentro del firme y continuado compromiso de la Junta de Andalucía con la mejora de la educación pública en Guadix y su comarca», destacando que «la educación es una prioridad para el Gobierno andaluz, y así lo demuestran las inversiones que estamos realizando en todos los niveles y centros educativos».

En este sentido, ha recordado que «las inversiones realizadas y en curso en el municipio de Guadix ascienden a un total de 2.340.000 euros, mientras que en el conjunto de la comarca la Consejería de Educación ha destinado 5.102.880 euros en diferentes proyectos de mejora y modernización de los centros educativos».

Con estas actuaciones, la Junta de Andalucía «reafirma su apuesta por una educación pública de calidad, garantizando infraestructuras adecuadas, recursos tecnológicos actualizados y entornos de aprendizaje modernos y seguros para el alumnado y profesorado», según Martín.