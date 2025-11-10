Cultura pide información sobre la Casa Caballero para su protección

El Ministerio de Cultura ha solicitado al Ayuntamiento de Guadix un informe sobre la Casa Caballero para declararlo Bien de Interés Cultural (BIC) o bien ... Patrimonio Nacional Español. El alcalde accitano, Jesús Lorente (PP), explicó que esta demanda surgió tras aprobar el equipo de gobierno en pleno la petición al gobierno Central para que el edificio sea protegido.

Tal y como explicó el regidor, mantuvieron una reunión con Cultura la pasada semana con el objetivo de conseguir la protección del inmueble y evitar así su demolición. El trámite se produce a pocos meses de que se cumpla el plazo límite de la vigencia del Catálogo de Patrimonio Industrial aprobado por el Ayuntamiento en 2023, que expirará en marzo. La propuesta fue presentada por el concejal de Urbanismo, Joaquín Valverde.

La Casa Caballero o Antigua Casa de Ferroviarios adquirió una gran relevancia social en 2023, cuando Adif, actual propietario del edificio, pidió al consistorio permiso para su demolición. El Ayuntamiento recibió en 2021 la queja de un vecino del barrio sobre la proliferación de ratas y otros animales en las instalaciones. Un técnico de medio ambiente elaboró entonces un informe respecto a plagas para comunicarle a la propietaria su estado e instó a Adif a que hiciese las actuaciones necesarias para su mantenimiento. La justificación que dio la entidad pública empresarial a esta decisión fue que «no tenían medios suficientes para actuar sobre la antigua casa de Renfe del barrio».

La demolición se frenó porque el equipo de gobierno incluyó el inmueble en el Catálogo de Patrimonio Industrial, un procedimiento lo protegía temporalmente y garantizaba que no se ejecutase ninguna actuación sobre el mismo.

El responsable de la red ferroviaria pidió de nuevo en septiembre de este año licencia para demoler la estructura, ya que el deterioro del edificio podía provocar alguna afección y temía que se viera afectada la seguridad de las personas. Alertó, además, de que el estado de las instalaciones se había «agravado» y «deteriorado», «con elementos en riesgo», como las cubiertas, los forjados y las ventanas.

El edificio sufrió recientemente un desprendimiento interior y parcial de su tejado, ha sido objeto de actos vandálicos en los últimos años y ha habido proliferación de palomas en sus cubiertas. El abandono y dejadez generaron que la Casa Caballero entrase a finales de abril de 2023 en la Lista Roja de Hispania Nostra por petición de la Asociación para la Defensa y Promoción del Patrimonio Cultural de Guadix (Adepa) y por diversos vecinos particulares.

La última mejora que se registró en el inmueble fue en enero de este mismo año. Adif reforzó el tejado y las ventanas.

Apoyo vecinal

Desde la Asociación Cultural y de Patrimonio Poblado Ferroviario Estación Guadix defienden la necesidad de mantener el edificio, parte esencial de la historia de este barrio de la localidad. Sus miembros comenzaron una recogida de firmas para frenar su derribo, una iniciativa que cuenta con más de 3.000 rúbricas.

La intención de los vecinos es que el inmueble tenga un uso social para el barrio, como ya sucedió hace décadas. Las instalaciones funcionaron como Centro Social y Cultural de la zona.