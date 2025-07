Carta abierta al presidente de la Junta: ¿por qué maltrata a la UGR y a su entorno?

Sr. presidente, Granada está en shock. La Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) adscrita a la Junta, ha determinado que la ... Universidad de Granada no reúne las condiciones para impartir determinados títulos técnicos, en concreto los de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (IA), Ingeniería Biomédica, el máster universitario en Inteligencia Artificial Aplicada a las Ciencias de la Salud. De los cinco títulos rechazados, cuatro pertenecen a la Universidad de Granada.

Por cierto, algunos de estos grados han sido autorizados a universidades privadas en Andalucía y se imparten ya en otras universidades andaluzas.

Sr. presidente, Granada lleva años trabajando para desarrollar un modelo de ciudad asociado al conocimiento, un modelo que define el conocimiento como la base para el desarrollo económico del entorno. Es la Universidad de Granada el principal motor para poder construir ese modelo de ciudad al que todos aspiramos. Es por ello que cualquier decisión que afecte a la Universidad de Granada genera la reacción inmediata de la sociedad granadina.

«Los títulos denegados tienen que ver con dos de los ámbitos más relevantes y disruptivos del momento (Bio y Tic)»

Los empresarios han reaccionado con estupor ante decisiones que nadie entiende, como queda patente en las declaraciones a la prensa sobre este asunto. La vicepresidenta de los centros de Valor de T-Systems Iberia, Cristina Caamiña Cabo, lo dice todo: «A los ingenieros de Data los necesitamos para ayer». Para la patronal granadina de las empresas del sector, Círculo Tecnológico, que la UGR no esté impartiendo ya este curso el grado de Ciencia de Datos e IA es una oportunidad perdida que no alcanzan a entender. «Siempre igual, me sigue sorprendiendo que se siga minando a Granada en su capacidad de competir», suspira el presidente de Círculo, Marcelo Vázquez, entre el hartazgo y la indignación. La demanda sigue creciendo a un ritmo de mas de 1.000 profesionales al año y la fabrica de talento, UGR, no da abasto a producirlos.

Los títulos que se han denegado tienen que ver con dos de los ámbitos más relevantes y más disruptivos del momento (Bio y Tic), por los que la Universidad de Granada viene apostando desde el Campus de Excelencia Internacional BioTic, uno de los tres mejor valorados de España en su evaluación final. Por lo que sea, el «destino» (es un eufemismo) no parece querer que la Universidad de Granada se desarrolle por las áreas técnicas. Nunca fue fácil conseguir titulaciones técnicas para la Universidad de Granada. Lo cierto es que el escaso desarrollo de titulaciones técnicas provoca que la Universidad de Granada tenga el porcentaje más bajo de estudiantes matriculados en técnicas (Ingenierías y Arquitectura) de las universidades andaluzas, con la excepción de la Universidad Pablo de Olavide.

«No entendemos que esta agencia tome decisiones tan trascendentales basadas en aspectos menores»

Los datos más objetivos disponibles para evaluar la producción científica de las especialidades técnicas, posiblemente, son los del Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) del ranking de Shanghái, que identifica 23 especialidades técnicas y, aproximadamente, en la mitad de ellas aparece alguna universidad andaluza. La Universidad de Sevilla aparece nueve especialidades (42,9% de las veces que aparece una universidad andaluza); la de Granada seis (un 28,6% de las veces que aparece una universidad andaluza); la de Córdoba aparece tres veces y una sola aparecen las universidades de Almería, Jaén y Málaga.

Es decir, la UGR, siendo la penúltima de las andaluzas en cuanto al peso del alumnado de técnicas, es la segunda de Andalucía por el número de especialidades técnicas en las que aparece en ese ranking. Además, la UGR es la primera de España, y entre las 100 primeras del mundo, en la especialidad de Computer Science & Engineering que es la especialidad más relacionada con los grados y master rechazados. Por cierto, el segundo lugar en la especialidad y el tercero de España lo ocupa la Universidad de Jaén, con la que comparte una propuesta. Es la única especialidad en la que entre las tres primeras universidades de España dos son andaluzas, las universidades de Granada y de Jaén. Por otro lado, es conocido, como nos muestran los datos del SIIU, que la tasa de afiliación a la Seguridad Social (la mejor forma para estimar la inserción laboral de los egresados/as) más alta se da en las ramas de Técnicas, junto con Ciencias de la Salud. La UGR presenta tasas de afiliación por debajo de la media andaluza y española y los territorios de su influencia (provincia de Granada, ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla) ocupan las primeras posiciones en tasa de desempleo.

Asimismo, en los estudios del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Granada aparece como la ciudad española de más de 100.000 habitantes con mayor capital humano, medido como porcentaje sobre el total de la población con estudios de grado, master y doctorado. Sin embargo, Granada tiene una elevada tasa de paro. Esta contradicción se empieza a entender, claro que esta no es la única explicación, cuando se ve el peso que tienen las formaciones técnicas en ese porcentaje de personas con titulación universitaria.

En suma, si:

• Es evidente la necesidad de formación que hay en el mundo respecto a Digitalización e IA (D+IA), no hay que extenderse en esto, y la prueba más está en el número de preinscripciones del Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (IA).

• La UGR está en la primera posición de producción científica en esta especialidad, en España y, por supuesto, en Andalucía.

• Existe un problema de empleo en el territorio y en la tasa de afiliación.

Entonces ¿no tiene sentido implantar títulos técnicos que atenderían a una demanda evidente y creciente de formación, para los que se está en la mejor posición de salida por parte de la UGR, que mejoraría la tasa de afiliación a la Seguridad Social de los/as egresados/as de la UGR y que contribuiría a bajar la tasa de desempleo?

Ante todos estos argumentos, suena a broma de mal gusto que los motivos de rechazo esgrimidos sean, básicamente, el tener que «aclarar los efectos de la corresponsabilidad del título entre los dos centros» (se refiere a centros de Granada y Melilla), es decir los efectos de la corresponsabilidad, no la corresponsabilidad; o tener que «aportar un calendario de contratación de profesorado y de personal de apoyo».

Sr. presidente, amamos a nuestra tierra, a Granada y trabajamos por construir un modelo de desarrollo intensivo en conocimiento, para ello la UGR es la base, no entendemos que una agencia, que se dice independiente, tome decisiones tan trascendentales para el desarrollo de Granada, y sus decisiones se basen en aspectos menores, subsanables y que no se comuniquen con antelación suficiente para corregirlos. La decisión negativa se ha comunicados días antes de empezar el proceso de matriculación.

¿Es entendible el proceso? ¿es posible que estos comportamientos generen actitudes, lógicas, en las que se piense que la administración andaluza prefiere el desarrollo de otros territorios al de Granada?

En definitiva, hay que buscar una salida a esta decisión que palie el daño producido a la UGR y a Granada y, entre todos, no lastrar sino potenciar el gran motor de desarrollo que supone la UGR en el territorio, como sistemáticamente lo muestran los estudios de su impacto económico.

Atentamente,

Gregorio Jiménez López

Teodoro Luque Martínez