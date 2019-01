«Veo nuestros granados, ruscos y acebos como mis plantas navideñas» Catuxa Novo posa junto a uno de los pilares de la Alhambra, donde ha colocado para la ocasión dos granadas. Le gusta adornar con bodegones naturales. / J. E. GÓMEZ Recuerdos de Navidad Entrevista a Cauxa Novo Estébanez, jefa de Servicio de Jardines, Bosques y Huertas de la Alhambra JUAN ENRIQUE GÓMEZ GRANADA Jueves, 3 enero 2019, 00:59

Considera un privilegio poder trabajar cada día en la conservación de la Alhambra viva, del agua y los espacios verdes del conjunto monumental. Catuxa Novo es ingeniera de montes y jefa de Servicio de Jardines, Bosques y Huertas de la Alhambra. Desde que hace tres años intenta recuperar y potenciar actividades tradicionales, recuperar las huertas y sus cultivos. Es un territorio enorme, cargado de biodiversidad, que le acercan a la realidad de la tierra, su historia y sus singularidades. Le gusta la Navidad, disfruta de los recuerdos infantiles entre Sevilla, León y Orense, y apura las horas para vivirla con su propia familia.

-¿Qué siente al llegar la Navidad, entre los bosques del final del otoño?

-Lo que más me gusta es que los días empiezan a alargarse. Vuelven a crecer. Es una época en la que hace frío, que empujan al recogimiento, a pasar el tiempo con la familia y los amigos. Tomarse unas meriendas calentitas, el chocolate con churros en Granada, disfrutar de las luces y el encuentro.

-Aunque su origen es gallego, su infancia fue en Sevilla, ¿Cómo recuerda las navidades?

-Sí, aunque vivíamos en Sevilla, en realidad era el tiempo de hacer el tour geográfico. Como mi familia era de muchos sitios, íbamos a Madrid, después a León, de allí a Orense y vuelta a Sevilla... Eran muchos kilómetros. Recuerdo ir por Despeñaperros detrás de los camiones. Cuando tenía 12 años nació mi hermana pequeña y dejamos de hacer esos viajes. Fueron ya navidades sevillanas, que en una familia pequeña era muy entrañable.

-¿Es cierto que la cena de Nochebuena era algo muy especial en su casa?

-Es que siempre nos ha gustado mucho la gastronomía, y hacíamos cosas especiales, jamón de la sierra de Huelva, paté, espárragos fantásticos y langostinos, esas eran nuestras estrellas... y de León nos llegaba el cordero lechal, pero ya lo dejábamos para el día 25. Ahora seguimos con esas costumbres y cada año aprovechamos para conocer algo especial.

Espacios verdes Espacios verdes: Me gustaría que Granada pudiese incrementar sus espacios verdes, tanto en cantidad como en calidad y que se puedan adecuar por el uso sostenible de los ciudadanos. Poner en valor tantos lugares maravillosos que hacen que la ciudad y su entorno sean realmente especiales.

-¿Cómo se ve esta época cuando ya tienes tus propios hijos?

-Siempre espero al puente de la Inmaculada para decorar la casa y conforme los niños van creciendo he tenido que mejorar el árbol y el Belén. En mi casa no éramos mucho de árbol, pero sí de Belén, siempre lo hacía mi madre, yo todavía no lo he puesto en casa, esperé a que lo pusiera mi madre y a los niños les encanta. Intentamos evitar el exceso de consumismo que impera en estos días.

La imagen

- Para alguien que trabaja en contacto con la naturaleza ¿Cuál sería la imagen de la Navidad en la naturaleza?

- Curiosamente es cuando menos luce, porque los árboles caducifolios dejan caer sus hojas, en la Alhambra intentamos poner flor de temporada para dar algo de color. En diciembre ponemos pensamientos porque son los más resistentes. De todas formas la imagen de los árboles desnudos es especial.

-¿Cuál sería su árbol de Navidad?

-Mi madre siempre dijo que el naranjo, con las naranjas como bolas de adornos. Pero claro, en Granada no hay muchos naranjos. Yo elegiría otras como el acebo, ruscos y granados, también los tejos, de los que hay algunos maravillosos en la Alhambra.

-Ha apostado fuerte por las huertas de la Alhambra

-Queremos recuperar la actividad de las huertas, las vides, la agricultura tradicional. Queda mucho que recorrer, pero en ello estamos, con azafrán, espárrago, trataremos de recuperar la producción de seda, y encajar la ganadería tradicional, con el uso de mulos, burros, ovejas, cabras. Me interesa mucho tratar de poner a disposición de los ciudadanos los espacios públicos de la Alhambra. Estamos ordenando el tránsito por esas zonas.