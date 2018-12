20 granadinos a los que seguir la pista en 2019

EFE

Javier Botet

Por el nombre y por su rostro quizá haya quienes no le conozcan. No es para menos, porque el talento de Botet está en su cuerpo. Aunque no es granadino de nacimiento, lo cierto es que Javier Botet (Ciudad Real, 1977) se mudó a Granada con apenas 5 años y siente la tierra como el que más. No obstante, más allá de eso, lo cierto es que Javier Botet es uno de los actores, directores de cine e ilustradores más cotizados del séptimo arte en España. No en vano, su curioso físico de 2 metros de altura y la hiperlaxitud de ciertas partes del mismo le han valido su carrera como actor en muchas ocasiones. Para quien no lo sepa, Botet es quien se esconde detrás del ser que causa terror en REC, la Niña Medeiros. Sí, porque Botet es ese gran actor capaz de provocar las pesadillas de cualquiera. Pero no solo en esa película, su aportación a la ficción española es tan variada y ha colaborado con directores tan importantes como Álex de la Iglesia o Guillermo del Toro que detallar su trayectoria es casi imposible. Un granadino, de adopción, pero un orgullo para la tierra.