Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El granadino Miguel Martínez Hervás recibió en Barcelona el reconocimiento de Doctoralia a cardiólogo más valorado de España y recogió el de su compañero el neumólogo Pablo Gámez. IDEAL

Los granadinos que son los médicos mejor valorados de España: «Trabajo como si yo fuera también paciente»

Doctoralia reconoce a especialistas de la sanidad privada según reseñas reales de pacientes, entre ellos, el cardiólogo Miguel Martínez Hervás y el neumólogo Pablo Gámez, granadinos y que trabajan juntos

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:23

Comenta

Lo ha vuelto a hacer. Por segundo año consecutivo, el granadino Miguel Martínez-Hervás Alonso se ha alzado como el cardiólogo más valorado de España ... en los Premios Doctoralia 2025. En su XII edición, la plataforma de salud más grande del mundo ha reconocido a los médicos especialistas de la sanidad privada mejor valorados tanto por sus compañeros de sector como por sus propios pacientes. Y los de Granada han arrasado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una niña de tres años en el incendio de una vivienda en Las Gabias
  2. 2 Meteorólogos advierten de la llegada inminente a Granada de tormentas fuertes y nevadas
  3. 3 Alerta por un joven que entra a comercios de un pueblo de Granada con billetes falsos de 50 euros
  4. 4 Una granadina reprocha a la ministra los fallos en las pulseras: «Los protocolos no funcionaron, hable con las víctimas»
  5. 5 Dos ancianos hospitalizados tras incendiarse el colchón de su cama en Caniles
  6. 6 Una pelea entre dos antiguas amigas que se inició en las redes y degeneró en agresiones
  7. 7

    «La gente quería ayudar, pero el fuego salía por la puerta y llegaba hasta el balcón»
  8. 8 La Policía caza al ladrón de coches de Granada que atemorizó a los vecinos de Albayda
  9. 9 Más de 150 entidades apoyan al médico de Granada que pide no administrar medicinas de un laboratorio israelí
  10. 10 Así puedes tener la mítica botella de Cervezas Alhambra de 1964 que homenajea a Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los granadinos que son los médicos mejor valorados de España: «Trabajo como si yo fuera también paciente»

Los granadinos que son los médicos mejor valorados de España: «Trabajo como si yo fuera también paciente»