Los granadinos que son los médicos mejor valorados de España: «Trabajo como si yo fuera también paciente»

Lo ha vuelto a hacer. Por segundo año consecutivo, el granadino Miguel Martínez-Hervás Alonso se ha alzado como el cardiólogo más valorado de España ... en los Premios Doctoralia 2025. En su XII edición, la plataforma de salud más grande del mundo ha reconocido a los médicos especialistas de la sanidad privada mejor valorados tanto por sus compañeros de sector como por sus propios pacientes. Y los de Granada han arrasado.

«En un momento en el que cada vez más el tiempo es oro, que tantos de mis pacientes hayan dedicado un minutillo a dejar una reseña en internet es de ser muy afortunado» Miguel Martínez-Hervás Cardiólogo mejor valorado de España en Doctoralia

Como este cardiólogo, que el pasado 7 de noviembre asistió a la gala de entrega en el Convento del Àngels en Barcelona, presentada por Esther Gómez, en redes conocida como @mienfermerafavorita. A sus 38 años, este granadino ha revalidado título con 1.076 reseñas. «Me siento muy agradecido. En un momento en el que cada vez más el tiempo es oro, que tantos de mis pacientes hayan dedicado un minutillo a dejar una reseña en internet es de ser muy afortunado», ha compartido con IDEAL.

Miguel Martínez-Hervás es especialista en pruebas de esfuerzo, electrocardiogramas, hemodinámica y ecocardiografía y también revisa al Granada CF. La mayoría de las citas las agenda y gestiona a través de Doctoralia, que, según él, se ha convertido en el 'Booking' de la medicina y ya está integrado en Google Maps. ¿El secreto para seguir recibiendo comentarios positivos? Lo tiene claro: «Procuro trabajar como si estuviera sentado al otro lado de la mesa».

Cascada de nominaciones

Su padre, de quien toman el nombre hijo y negocio, también estuvo nominado a cardiólogo mejor valorado de España en Doctoralia. Es más, de los 15 primeros en la lista de nominados, tres eran profesionales de su clínica, Martínez Hervás Cardiólogos, que está en la calle Recogidas. El endocrino, Pablo Muñoz, también fue nominado en su categoría. Esta vez, el premio se lo llevó Martínez-Hervás hijo, pero también su compañero de batalla el neumólogo Pablo Gámez, aunque no pudo asistir a la gala.

El granadino Pablo Gámez, neumólogo mejor valorado de España según Doctoralia.

Este joven especialista en neumología se sumó al equipo de Martínez Hervás Cardiólogos a mediados de 2024 y «que ya se reconozca el trabajo es muy satisfactorio». «Es un premio a nivel nacional que viene de los pacientes. Aunque los compañeros votan, se tienen en cuenta sobre todo sus valoraciones. Ha sido completamente inesperado y estoy muy contento», ha subrayado. A partir de enero, pasará consulta más horas en Martínez Hervás. Por ahora, lo compagina con el hospital de Baza y el centro médico de Adeslas en Pedro Antonio de Alarcón.

En la clínica de Recogidas, Gámez atiende principalmente a pacientes con asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y apnea del sueño. El trato con ellos es lo que más disfruta, que le cuenten sus problemas y ayudarles a resolverlos con un tratamiento específico. «Y si no lo hay, porque a veces por desgracia no lo hay, pues acompañarles en el proceso». «Obviamente hay que tener los conocimientos médicos, pero todos hemos sido pacientes. Se valora mucho que los escuches, que los trates con empatía».