Los granadinos evitan el metro en su primera jornada de huelga

Los usuarios del metro de Granada han evitado hacer uso de este medio de transporte público durante las primeras jornada de paros parciales del tranvía. A la espera de conocer datos provisionales de seguimiento, la convocatoria ha tenido impacto en la ciudadanía, que ha optado por otras vías alternativas de transporte.

Los paneles informativos del metro anuncian la convocatoria de huelga y que la frecuencia de paso estará entre los 22-25 minutos. No obstante, según ha podido comprobar IDEAL, los trenes están pasando entre cada 20-30 minutos por las paradas, con mayor frecuencia en sentido Albolote. A diferencia del metro, los paneles de las paradas de la Rober no informan de la huelga del tranvía, a pesar de que desde el 16 de julio -cuando se puso en marcha el transbordo gratuito- el metro se encuentra integrado dentro de la red de transporte de la capital. La Circunvalación por el momento no presenta grandes dificultades.

Los servicios mínimos impuestos por la Junta de Andalucía son del 40% para toda la jornada, en la que se volverá a parar de 13.30 a 16.00 y de 20.00 a 22.30.

Usuarios

María, una de las usuarias afectadas por el paro del tranvía, ha explicado a IDEAL que no contaba con otro medio de transporte para la jornada de día y se ha visto obligada a coger el metro, a pesar de que ha sido un «engorro tener que madrugar» para esperar «porque no sabía cuando iba a pasar». Otro usuarios con José Luis no se habían enterado de los paros del tranvía hasta que ha alcanzado su parada de Argentinita. «Pero ya estamos aquí, tardo menos esperando que yendo a por el autobús», ha lamentado. En las paradas de la Rober el pulso era más o menos el habitual, aunque varios usurarios como Felipe o Lucía, habituales del metro, han reconocido en la parada de Caleta que se han pasado a los autobuses hoy «para contar con un transporte más fiable». «¿Quién sabe cuanto puede tardar el metro estando de huelga? Dicen 20 minutos, pero puede ser media hora», han lamentado.