Los granadinos esperan 42 días más para operarse que el resto de andaluces Pacientes esperan en urgencias del Virgen de las Nieves. / ALFREDO AGUILAR Los sindicatos atribuyen la demora en las listas de espera a la fusión y desfusión hospitalaria que mermó la cifra de profesionales en plantilla ROSA SOTO GRANADA Viernes, 18 enero 2019, 00:21

Operarse, visitar al especialista o hacerse una prueba diagnóstica en los hospitales de la provincia de Granada se han convertido en ejercicios de paciencia para los doblemente pacientes granadinos, que tienen que esperar un total de 115 días para someterse a una intervención quirúrgica, esto es 42 días más que el resto de andaluces, que esperan una media de 73, y un incremento del 22,3% respecto al 2017, cuando los granadinos esperaban una media de 81 días. Así lo muestran los últimos datos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) publicados recientemente por la Consejería de Salud, que en términos generales posicionan a Granada como la provincia con más demoras en los tiempos de respuesta hospitalaria de la comunidad autónoma.

La última actualización de los datos es de junio de 2018 y por entonces había 11.469 pacientes pendientes de una operación, 2.090 personas más que en 2017, que de media tenían que esperar también 34 días más que el año anterior. Las cifras son «alarmantes», según indicaron varios sindicatos a este diario, sobre todo si se comparan con Sevilla, donde 17.694 personas esperan 65 días para entrar a quirófano, por lo que los sevillanos tardan casi la mitad de tiempo en ser operados a pesar de que esa provincia tiene prácticamente el doble de población. La evolución de los días de espera media para ser operado en algún hospital de Granada ha empeorado en estos tres últimos años, ya que en el año 2016 la demora era casi de la mitad, con 64 días. «Y puede ir a peor», vaticinan los sindicatos del sector cuando ven que los plazos para las operaciones se acercan a los límites legales establecidos y que según las especialidades, las operaciones deben realizarse entre los 90, 120 y 180 días desde su diagnóstico.

Comparar los días de espera entre los principales hospitales andaluces demuestra, una vez más, la desigualdad de tiempos entre Granada y las demás provincias a la hora de tumbarse en la mesa de operaciones. En este caso, tanto el Hospital Virgen de las Nieves como el San Cecilio encabezan la clasificación con 138 y 113 días de demora, respectivamente, que son más del doble que los del hospital sevillano Virgen de Macarena, con 64, y los del regional de Málaga Carlos Hayas, con una media de 54 días de espera.

Diagnosis y consultas externas

Pero Granada no sólo bate récords en los tiempos de las intervenciones quirúrgicas, también tiene el dudoso honor de estar en primera posición en demoras en pruebas diagnósticas con una media de 92 días frente a los 43 días de media de Andalucía. Ninguna de las demás provincias de la comunidad supera los 35 días de espera en este ámbito, en el que Córdoba es la más rápida con tan solo 17 días de demora. La comparación entre los hospitales de referencia evidencia esta situación. Mientras que el tiempo de respuesta de diagnósticos en el Virgen de las Nieves es de 128 días de media, en el Reina Sofía de Córdoba es de 15 y en el almeriense Torrecárdenas es de 17.

La única área en la que mejora ligeramente el ritmo de atención en Granada es en consultas externas, que disminuye una media de 13 días en comparación con el año anterior y sitúa la demora en 68 días, la cual sigue siendo la cifra más elevada de toda Andalucía, donde el tiempo medio autonómico es de 53 días. Otro dato positivo en este ámbito es que Granada ha disminuido el número de pacientes en 8.293 con respecto al año anterior.

Problemas de desfusión

Los sindicatos coinciden y culpan en primera instancia al proceso de fusión y desfusión de los servicios hospitalarios y de sus plantillas de personal. El secretario general del sindicato de Sanidad de CC OO, Félix Alonso, aseguró en un comunicado remitido ayer que las «inversiones de 2018 fueron insuficientes» por parte del SAS para evitar este colapso. Alonso apuntó «que el proceso de fusión y desfusión y la relativa recuperación de plantillas en los hospitales tampoco han mejorado la asistencia». Este representante insistió en que «el acceso al sistema sanitario público debe ser garante de salud, mientras que la sanidad privada debe presentarse como una opción o como una alternativa, pero no como un sustitutivo».

Por su parte, Vicente Matas, miembro del Sindicato Médico, también apuntó a la fusión y desfusión como principal foco de «pérdida de plazas de especialistas que tardarán en recuperarse». Para Matas, la demora en todos estos servicios hospitalarios son consecuencia de la «falta de personal», por lo que insta al nuevo gobierno andaluz a ampliar la plantilla de profesionales y mejorar las condiciones de contratación para evitar la fuga de personal sanitario a otras comunidades autónomas o al extranjero. Matas recordó que los pacientes son los que más sufren porque «hay enfermedades que no esperan».

«¿Por qué hay tanta gente para operarse en Granada y no tanta en Sevilla?», planteó ayer el presidente de CSIF, Victorino Girela. Este médico lamentó no tener la respuesta para esta cuestión al considerar que las cifras de población por provincia y tratamientos no eran proporcionales. Sin embargo, también culpó a «la falta de recursos humanos posiblemente derivada de la desfusión de hospitales» como causa de las largas listas de espera.