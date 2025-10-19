Los granadinos cambian las pastillas para dormir por la terapia Su consumo ha bajado desde que en 2021 se alcanzara el pico de ventas en la provincia, hoy comprometida con la salud mental y el ejercicio físico

Mientras España se consolida como el país número uno a nivel mundial en consumo de benzodiacepinas –ansiolítico indicado para tratar el insomnio, entre otras patologías–, Granada puede presumir de estar, poco a poco, dejando a un lado las pastillas para dormir. En lo que va de año, en las farmacias de la provincia se han entregado menos unidades que en el mismo periodo de 2024, según datos facilitados por la distribuidora de medicamentos Bidafarma, que asegura que la demanda ha ido disminuyendo desde que en 2021 se alcanzara el pico de ventas.

«Esta tendencia está muy influenciada por los ansiolíticos, que han decrecido y tienen un peso importante. En la parte de sueño, las cantidades entregadas tienen cierta estabilidad con el paso de los años, habiendo tenido un incremento pequeño en 2023 que se ha mantenido en 2024 con la previsión de que en 2025 continúe. En los hipnóticos, hubo una caída leve el año pasado, pero viendo las cantidades entregadas es probable que este sigamos cayendo», explica la compañía. La distribución de fármacos se basa en la demanda.

¿Significa eso que los granadinos duermen mejor que el resto de españoles? Ni mucho menos. En Granada también se duerme cada vez menos y peor. «Síntomas de insomnio, de hecho, tiene la población en general sin que haya un diagnóstico, pero a las consultas de especialistas solo llegan quienes llevan al menos tres meses con estos problemas nocturnos y están sufriendo su repercusión en el día a día», advierte la neurofisióloga Carmen Iznaola, profesional de la unidad del Sueño del Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

«Priorizamos la familia, trabajar, al jefe que te pide que hagas cosas fuera de tu horario laboral estricto, la pareja... Todo menos el descanso»

En el 90% de los casos, no es necesario hacer un estudio del sueño. Según ella, el ritmo social marcado hace que dormir sea lo último a lo que le dedicamos tiempo. «Priorizamos la familia, trabajar, al jefe que te pide que hagas cosas fuera de tu horario laboral estricto, la pareja... Todo menos el descanso», explica. En este contexto, crecen las posibilidades de desarrollar trastornos como insomnio,despertares nocturnos y despertar precoz. Para frenarlos es habitual recetar benzodiacepinas. Pero mientras algunos abusan de la medicación, otros la rechazan porque piensan que van a volverse adictos y «no es así».

¿Adicción?

«Si se toman de manera controlada, por tiempo limitado y se quitan poco a poco, las benzodiacepinas pueden ser útiles. No obstante, nos preocupa mucho que España sea el mayor consumidor del mundo», admite Iznaola. La Junta de Andalucía, a través de su programa 'BenzoStop', busca concienciar a la población sobre su consumo y los «grandes problemas» que trae a largo plazo. Por eso, los profesionales están cambiando las pautas. Hasta hace un tiempo, solo medicaban a la hora de acostarse, hasta que han comprobado que «igual es más efectivo bajar la ansiedad durante el día y que el organismo se vaya preparando para dormir».

«Raro es el paciente que llega a nuestra consulta y no la ha probado pero no todo el mundo la necesita, ni el mismo tipo»

Para esto, se está indicando un fármaco nuevo que actúa en un nivel totalmente distinto al mecanismo cerebral que provoca sueño. Se llama Daridodexant y prohíbe la vigilia. Por ahora no está financiado, pero está dando «grandes» resultados. También se están incentivando alternativas no farmacólogicas más allá de la melatonina. «Raro es el paciente que llega a consulta sin haberla probado, pero no todo el mundo la necesita, ni el mismo tipo», indica Iznaola.

Las técnicas cognitivo-conductuales son «fundamentales para corregir malos hábitos, malas creencias, malos pensamientos respecto al sueño»

Ella apuesta por técnicas cognitivo-conductuales, «fundamentales para corregir malos hábitos, malas creencias respecto al sueño». Deben indicarlas psicólogos. En la Seguridad Social, no se contemplan, pero en el Virgen de las Nieves están intentando disponer de ellas «aunque sea en terapia grupal». Los especialistas ya no son los únicos que derivan a la unidad del Sueño;los médicos de atención primaria pueden hacerlo de ser necesario.

Antes de la pandemia, había un par de consultas por semana;ahora, pediátrica hay un día y para adultos, todos. «Se ha duplicado, básicamente». En el último año, 250 niños han pasado por primera vez por esta unidad del Sueño, que, en ese periodo, ha atendido a 4.700 granadinos con nuevo diagnóstico. Esta es la fotografía de la sociedad granadina. Cada vez más personas duermen menos y peor, pero al menos están «más dispuestas» a no depender de las pastillas y «más comprometidas» con la salud mental y el ejercicio físico.

