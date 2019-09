Granadinos acuden a sus centros de salud por la vacuna del sarampión entre dudas y desinformación Un enfermero administra una vacuna. Tras la recomendación de la ministra de Sanidad de vacunar a los nacidos a partir de 1970, la consejería de Salud aconseja acudir a los médicos de familia R. I. Granada Jueves, 5 septiembre 2019, 01:35

La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, aconsejó el pasado sábado que los nacidos a partir de 1970, que ahora tendrían entre 40 y 50 años, deben vacunarse del sarampión si no están seguros de haber recibido las dos dosis necesarias de la vacuna o no han pasado la enfermedad.

Este comunicado emitido por el Ministerio de Sanidad, en consonancia con la Sociedad Española de Epidemiología, ha causado una alarma entre los granadinos, que han comenzado a acudir a sus centros de salud para informarse sobre si deben o no deben solicitar esta vacuna a sus médicos de cabecera. Una cuestión que desde los centros de salud no se está resolviendo con claridad.

IDEAL acudió ayer a un centro de salud de la capital para comprobar el tipo de información que se facilita a los ciudadanos que preguntan por la vacuna del sarampión y pudo confirmar que, hasta el momento, a los ambulatorios no han llegado indicaciones oficiales de cómo actuar ante una petición por parte de los ciudadanos, más allá de concertar una cita con su médico de cabecera.

Tras el comunicado emitido desde el Ministerio de Sanidad y, al igual que en el resto de comunidades autónomas, la Consejería de Salud y Familias de Andalucía secunda la recomendación e indica a todas esas personas que no hayan pasado la enfermedad y que no tengan puestas dos dosis de triple vírica que reciban esta vacuna y que acudan a su centro de salud y se informen sobre su caso particular.

Asimismo, y para tranquilizar a la población que se encuentre en el rango de edad indicado, la Junta subraya que no existe un aumento relevante de casos de sarampión ni en España ni en Andalucía y que se trata de una recomendación emitida desde el Ministerio de Sanidad que la administración autonómica secunda.

Casualmente, en esta semana se ha conocido un informe basado en los datos de los 53 países que componen el área europea de la OMS y que señala que cuatro países han perdido el estatus de haber erradicado la enfermedad. Estos países serían Reino Unido, Albania, República Checa y Grecia. Por el contrario, Austria y Suiza, países que carecían de este reconocimiento, lo han alcanzado.

Libre del virus

Respecto a España, la OMS certificó por medio de una nota de prensa emitida el pasado 16 de agosto que es un país libre del virus del sarampión, y Sanidad lo calificó de «éxito del Sistema Nacional de Salud» . Se especificó entonces que los 233 casos de sarampión confirmados en España entre el 1 de enero y el 21 de julio de 2019 son «casos importados o secundarios a estos» y que la transmisión «se ha interrumpido con facilidad».

Por su parte, la Consejería de Salud y Familias de Andalucía afirmó ayer no haber registrado brotes de sarampión recientemente y añadió que la tasa de cobertura poblacional de Granada en cuanto a vacunación es de las más altas, superior al 98%.

La vacuna del sarampión actualmente forma parte de la llamada 'triple vírica' junto a la tosferina y a las paperas. Esta vacuna se administra por un calendario de vacunación que cuenta con dos dosis. Una para los niños de doce meses y una segunda, llamada dosis de recuerdo, al cumplir los tres años.