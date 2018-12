El granadino pionero en el FC Barcelona de eSports Álex Alguacil, de La Zubia, ha sido campeón del mundo y de Europa antes de dar el paso al profesionalismo con el videojuego Pro Evolution Soccer JOSÉ IGNACIO CEJUDO Domingo, 9 diciembre 2018, 00:39

El FC Barcelona ha decidido entrar en los eSports o deportes electrónicos y lo ha hecho con un granadino en sus filas. Álex Alguacil, vecino de La Zubia, se ha convertido en el primer jugador de la historia del club azulgrana en este universo junto a Pau Lara. Ambos defenderán sus colores en el proyecto eFootball.pro, promovido por Gerard Piqué, una liga inaugural del videojuego Pro Evolution Soccer 2019 entre seis equipos del fútbol profesional. La competición arranca este domingo ante el Boavista FC portugués.

El granadino es uno de los jugadores más conocidos a nivel nacional con una dilatada trayectoria, campeón del mundo y europeo. Viene de proclamarse campeón mundial en la modalidad COOP de 3vs3 y de ser subcampeón en el individual este año con el equipo granadino Arctic Gaming. Ahora, con este fichaje por el FC Barcelona, Álex Alguacil da un paso de gigante en su carrera. «Estoy muy contento, es algo increíble. No puedo estar más orgulloso de defender estos colores por el mundo», asegura a IDEAL, que califica el 2018 como su mejor año «con un World Tour muy sólido». «En cuanto llegó la oportunidad del FC Barcelona, con la que siempre he soñado, no lo dudé ni un segundo», afirma.

«Este paso lo supone todo. Ser profesional y dedicarme al 100% a tiempo completo a esto, con un proyecto muy ambicioso detrás que hace que sólo esté pensando en entrenar y lograr todos los objetivos para este año», desarrolla Alguacil. «Ahora es mucho más fácil levantarse y entrenar. Estoy donde y como siempre he querido estar», admite, con la ambición de «llegar a lo más alto en todas nuestras competiciones».

Al estampar su firma, el de La Zubia no pudo sino acordarse «de todos estos años de esfuerzo, sacrificio y horas de entreno a veces sin un objetivo claro y de todas las personas que han estado siempre ahí, como mi familia y amigos». «Atrás quedan esos primeros viajes sin tener ni idea de inglés», recuerda Álex Alguacil, que ahora puede arreglarse en tres idiomas.

De La Zubia a Barcelona, donde ahora vivirá junto a su compañero Pau Lara. «Por lo demás seguiré siendo el mismo Álex de siempre: feliz, ilusionado por competir y viajar disfrutando de lo que hago», sostiene. Tampoco variará su estilo de juego. «Busco siempre el control y el toque con verticalidad. Soy agresivo y temperamental, tengo un carácter muy competitivo y ambicioso y el FC Barcelona es el sitio idóneo para lograrlo todo porque aquí sólo vale ganar», señala.

Su aventura comienza este domingo ante el Boavista FC en la eFootball.pro. «Lucharemos duro por ganarla, al igual que la PES League que ya está en marcha. También la próxima semana en Liverpool nos jugamos en 3v3 una plaza para la final del Mundial de 2019», repasa. «Presiento que vamos a hacer cosas grandes y que volveré a dar mi mejor versión, nunca tuve tantas competiciones», promete Álex Alguacil, el granadino del FC Barcelona de eSports.