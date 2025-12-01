Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José Álvarez recoge Distinción Honorífica de manos del presidente de Andalucía. IDEAL

El granadino José Álvarez, dueño de Las Tinajas, reconocido por su apoyo a la Policía adscrita

El hostelero ha recibido una distinción honorífica por su apoyo a este cuerpo de seguridad

IDEAL

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:34

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha reconocido este lunes la trayectoria del hostelero granadino José Álvarez Baena, dueño ... del restaurante Las Tinajas, por los méritos contraídos en la colaboración con la Unidad de Policía Adscrita a la comunidad autónoma. Un acto en Sevilla en el que ha estado presente el presidente Juanma Moreno y que ha distinguido el trabajo tanto de policías como personal civil.

