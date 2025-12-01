El granadino José Álvarez, dueño de Las Tinajas, reconocido por su apoyo a la Policía adscrita
El hostelero ha recibido una distinción honorífica por su apoyo a este cuerpo de seguridad
IDEAL
Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:34
La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha reconocido este lunes la trayectoria del hostelero granadino José Álvarez Baena, dueño ... del restaurante Las Tinajas, por los méritos contraídos en la colaboración con la Unidad de Policía Adscrita a la comunidad autónoma. Un acto en Sevilla en el que ha estado presente el presidente Juanma Moreno y que ha distinguido el trabajo tanto de policías como personal civil.
José Álvarez ha recogido así una Distinción Honorífica, que valora el trabajo de las personas, colectivos y entidades públicas o privadas, por su constancia o su relevancia. «Ha sido un acto muy bonito y emotivo. Recibir este reconocimiento está lleno de significado para mi, ya que se valora una trayectoria en la que se han hecho bien las cosas, de manera profesional. Es un gran elogio que se acuerden de mi».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión