Cada granadino gastará 70 euros en el Gordo, una cifra sin precedentes María José, empleada de la Administración de Lotería Mesones, muestra décimos del Sorteo Extraordinario de Navidad. / JORGE PASTOR La mayor afluencia a las administraciones, que han consignado 63,3 millones, se registrará a partir del puente de la Constitución JORGE PASTOR Granada Lunes, 3 diciembre 2018, 19:12

No deja de resultar paradójico que la antepenúltima provincia española en PIB per cápita, o sea Granada, aparezca como la que registra un mayor desembolso por habitante en el Gordo en el ámbito de la comunidad andaluza -también se sitúa por encima de la media nacional-. Pero sí. No es ningún hecho excepcional. Ocurrirá este año, pero viene ocurriendo desde hace muchos años. La novedad es que, a tenor de los datos de consignación facilitados por Loterías y Apuestas del Estado (Selae), este sorteo del próximo 22 de diciembre será en el que los granadinos realicen mayor 'inversión', prácticamente setenta euros por barba. Se contabilizó una cifra bastante parecida en 2012, pero los porcentajes de devolución de décimos se han ido reduciendo en los últimos cinco años, por lo que desde Selae se da ya por hecho que estaremos en magnitudes récord de ventas.

En 2017 se repartieron en Granada billetes por importe de 60,9 millones de euros, aunque la facturación final fue de 55,5 millones. En las administraciones se quedó el nueve por ciento del papel. Este 2018 se han distribuido 63,3 millones de euros en décimos. En el supuesto de que se mantuviera ese nueve por ciento, estaríamos en 57,7 millones. Lo dicho, números sin precedentes. Futuribles que dejarán de serlo dentro de un mes, cuando las bolitas empiecen a salir de los bombos y la dicha -o la desdicha- vaya tocando a unos y otros a lo largo y ancho de la piel de toro.

El promedio de gasto en el conjunto de España será este año de 67,56 euros por persona, mientras que en Andalucía estamos en 51,48 euros y en Granada, en 69,35 euros. Muy lejos de los 243,67 euros de Soria, el líder destacado de esta clasificación, y también a una distancia considerable de los 14,16 euros de Ceuta, el farolillo rojo de este ranking.

Las colas ante las oficinas de lotería empezarán a generarse a principios de diciembre, el mes en que se computan históricamente la mitad de las ventas. Loteros consultados por este periódico coinciden al apuntar un incremento de la demanda del cinco por ciento respecto al año anterior, pero habrá que esperar al golpe fuerte de las próximas semanas -especialmente a partir del puente de la Inmaculada y la Constitución- para comprobar la verosimilitud de esa subida del cinco por ciento.

A pie de oficina

María José trabaja en la Lotería Mesones, la más antigua de Granada. «Los números que más se están pidiendo son los que terminan en cinco o en siete, aunque también tienen mucho tirón los que coinciden con efemérides o fechas como 2018», explica María José, quien también anticipa que a partir del día uno la afluencia será mayor. «Se nota que la gente habrá cobrado», apunta. María José explica que, debido a la céntrica ubicación del despacho, muchos de sus clientes son turistas. «Hoy mismo ha habido una que casi pierde el grupo con el que recorría el casco histórico por quedarse rezagada adquiriendo un décimo», refiere María José.

A lo largo de los 206 años de historia del Sorteo Extraordinario de Navidad -la primera edición se celebró en 1812-, Granada ha sido agraciada con el primer premio en diez ocasiones. La mayoría en la capital (1855, 1869, 1942, 1961, 1986, 1997 y 2002), pero también ha sonado la campana en Albolote, Almuñécar y Cúllar Baza (en todos los casos en 2012).

De forma indirecta, por participaciones o números comprados en otras provincias, Granada sí ha vivido en los últimos años algunos 22 de diciembres gloriosos. También por segundos premios como el que cayó en Pinos Puente en 2016. Unos 56 millones de euros repartidos entre más de cuatrocientas familias de este municipio del área metropolitana. Se agotaron las existencias de cava, sidra y güisqui en veinte kilómetros a la redonda.