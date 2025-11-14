El granadino que da a conocer el olivar de Sierra Nevada

Alberto Flores Granada Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:15 Comenta Compartir

La almazara Quaryat Dillar, ubicada en Dílar, en pleno Parque Natural de Sierra Nevada, se caracteriza por producir uno de los mejores aceites del país. De hecho, en sus casi 20 años de trayectoria han acumulado casi un centenar de premios como reconocimiento a la calidad de sus aceites de oliva virgen extra. Sin embargo, esta empresa familiar no solo se dedica a producir aceite de la mejor calidad posible, también ofrecen un acercamiento al olivar de Sierra Nevada y al mundo de la producción sostenible a través de sus actividades de oleoturismo.

«Mi hermano José María y yo queríamos que la almazara fuera un lugar donde las personas pudieran reconectar con la tierra y con los valores que hacen sostenible vivir en la España vaciada», cuenta a IDEAL Antonio Velasco, socio fundador de Quaryat Dillar. Así fue como se les ocurrió empezar a ofrecer actividades de oleoturismo hace ya más de 10 años. «Mostramos lo que hacemos de una manera didáctica y poniendo en valor que estamos en Sierra Nevada. Al final ofrecemos una experiencia para todos los públicos con el aceite de oliva como protagonista», explica.

Lo que hacen, según detalla Antonio, no es otra cosa que «explicar cómo es nuestro proyecto familiar». «Recibimos a la gente en la almazara, damos un paseo por el olivar y pueden ver nuestros olivos centenarios, con algunos ejemplares de más de 200 y 300 años de antigüedad». Y con ese recorrido los visitantes pueden ver cómo es la producción de un aceite que vuelve a lo tradicional: «Cultivamos como lo hacían nuestros abuelos pero con los conocimientos y tecnología de este siglo».

«Queríamos que la almazara fuera un lugar donde las personas pudieran reconectar con la tierra» Antonio Velasco Socio fundador de Quaryat Dillar

Además de recorrer su olivar, que se sitúa a más de 1.000 metros de altitud, también muestran todo el proceso que sigue la aceituna hasta convertirse en aceite. Incluso cuentan con un pequeño molino en el que es posible triturar la aceituna para que quienes lo deseen lo hagan ellos mismos. Y para finalizar, ofrecen una degustación de aceites que puede ir acompañada de un maridaje de tapas en la que muestran qué atributos debe tener un buen aceite. «Es una experiencia pensada para poner en relieve los valores que queremos transmitir sobre el aceite de oliva y su producción», finaliza.

Ampliar Vistas de los olivos de Quaryat Dillar con Sierra Nevada de fondo. Ideal Visitas accesibles Una de las características más destacadas de sus actividades tiene que ver con que están pensadas para ser accesibles a cualquier tipo de persona. «Adaptamos los contenidos a todo el mundo. Si hay una persona que no puede ver sí que podrá tocar los olivos y olerlos. Lo hacemos accesible y conseguimos que sientan el olivo», explica Antonio.

