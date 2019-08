Denuncian la desaparición de un vecino de Granada que fue a buscar trabajo a Francia No contesta a las llamadas ni se ha puesto en contacto con su familia desde hace dos semanas SERGIO GONZÁLEZ HUESO Domingo, 25 agosto 2019, 20:49

Una mujer y un chico de 12 años ha dejado en España preocupados Hicham, un marroquí afincado en Granada desde hace 19 años que se fue a Francia a buscar trabajo y lleva dos semanas sin dar señales de vida. El testimonio de su mujer, una granadina de nombre Amina, es desgarrador. Cuenta que su marido salió de la ciudad hace dos meses en búsqueda de un trabajo al encontrarse en situación de desempleo. Pasó por Barcelona y Gerona hasta que probó suerte en Francia, concretamente en la ciudad de Marsella.

Todo era normalidad hasta el pasado 12 de agosto, que fue el último día en el que su familia supo de su paradero. Si ya de por sí la situación para su mujer era dramática, lo peor llegó el pasado día 19 cuando tras no recibir respuesta de su marido a los 'wassap' que le enviaba, le hizo una videollamada con la desagradable sorpresa de que el que le respondió no era Hicham. «Era un hombre que se tapaba la cara», cuenta desconsolada esta vecina. Lo siguiente fue recibir del número de teléfono de su marido un mensaje en francés: «No llames más», relata Amina, que en cuanto lo leyó supo que no procedía de su pareja, pues siempre hablan entre ellos en castellano.

Denunció la desaparición en la Policía Nacional al día siguiente. Y aún espera a saber algo de él. Cree que le han podido robar todas sus pertenencias y pueda estar desorientado, herido o vete tú a saber. Cuenta qué aspecto tiene por si ayuda a que alguien gracias a internet lo reconozca.

Así es Hicham

Hicham tiene 45 años, suele lucir barba desaliñada, es muy alto y muy delgado. Es marroquí y ha sido marmolista media vida. Llevaba en Granada 19 años.

Amina pide ayuda pues cada día que pasa es una losa de desesperanza más que carga en su espalda. Las noticias que tiene de la Policía no ayudan tampoco, pues al tratarse la desaparición en un país extranjero la orden de búsqueda suele tardar más tiempo del habitual. Hasta meses. «No sabemos nada y estamos, tanto mi hijo como yo, completamente desesperados», concluye esta vecina, que espera despertarse ya de esta pesadilla.

Si alguien cree haberlo visto que se ponga en contacto con la Policía.