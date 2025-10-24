La granadina Secuoya ficha al actor de moda Can Yaman para su primera serie en español Este nuevo título marca el segundo gran proyecto de ficción de Secuoya Studios Stories, tras el éxito de 'La Encrucijada', el estreno de ficción española más vista del año en Antena 3

Secuoya Studios trabaja en la producción de un ambicioso thriller romántico de ocho episodios protagonizado por Can Yaman ('Sandokan', 'El Turco', 'Viola come il mare'), protagonista del último programa de La Revuelta de David Broncano. La producción representa el primer proyecto en español de Yaman y su primera serie rodada en España. Próximamente se desvelará el resto del reparto, compuesto por multitud de caras conocidas del panorama audiovisual español.

«Este nuevo proyecto representa un nuevo hito en la estrategia internacional de Secuoya Studios», afirma Brendan Fitzgerald, CEO de Secuoya Studios. «Contar con Can Yaman al frente de su primera serie en español, respaldado por un equipo técnico y artístico excepcional, reafirma nuestra misión de crear contenido de alta calidad con proyección global».

Por su parte, Can Yaman subraya: «Trabajar por primera vez en España es una experiencia muy especial para mí. Siempre he sentido una gran conexión con el público español, y poder rodar aquí, en su idioma y con un equipo tan talentoso, es un sueño hecho realidad. Estoy muy agradecido a Secuoya Studios por confiar en mí y ofrecerme la oportunidad de formar parte de una producción que combina emoción, acción y una gran calidad artística».

La serie cuenta en la producción ejecutiva con Eduardo Galdo ('La Encrucijada'), quien también es creador de la idea original, con Lele Portas ('Heridas') como productora ejecutiva. Ángela Obón ('4 estrellas') y Daniel Corpas ('Cuando nadie nos ve') firman el guion, ofreciendo una narrativa apasionante llena de intriga, acción y profundidad emocional.

Este nuevo título marca el segundo gran proyecto de ficción de Secuoya Studios Stories, tras el éxito de 'La Encrucijada', el estreno de ficción española más vista del año en Antena 3.

Sinopsis

La historia desarrolla eld esempeño de un agente secreto con un historial impecable que es traicionado y se convierte en el hombre más buscado de España. Mientras lucha por limpiar su nombre y desenmascarar a quienes pretenden perpetrar un robo millonario de las arcas del Estado, descubrirá que el amor puede ser su mayor debilidad… o su única salvación.

