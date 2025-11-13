Una granadina reprocha a la ministra los fallos en las pulseras: «Los protocolos no funcionaron, hable con las víctimas»

María Martín Romero, víctima y presidenta de la asociación de La Volaera, ha reprochado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, los fallos en las ... pulseras antimaltratadores y en los protocolos. La activista feminista la ha acusado de ser «cómplice de los asesinos y de los maltratadores» mientras la titular ministerial atendía a los medios a la entrada de la Facultad de Derecho de Granada antes de clausurar el VIII Congreso Internacional Género y Derecho.

Martín Moreno ha señalado que sus compañeras «estaban llamando» en «situación de pánico porque usted sabe que quienes llevan las pulseras» tienen «un riesgo extremo» y «los mismos policías dijeron que no se había producido el protocolo», y la ha emplazado a hablar con las víctimas. «Esto no es feminismo», ha remachado.

Cabe recordar que esta asociación puso de manifiesto que el Ministerio de Igualdad conocía sobradamente los problemas y deficiencias de Cometa, razón por la que encargó un informe. La asociación de origen granadino, pero con actividad en numerosas provincias, participó en ese estudio encargado a la Asociación de Mujeres Juristas Themis. En cambio, nunca se conocieron los resultados ni la evaluación de las anomalías detectadas.