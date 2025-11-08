Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El presidente del consejo de administración de Greening Group, Ignacio Salcedo. Pepe Marín

La granadina Greening lanza una OPA sobre EiDF para crear un líder global en renovables

La compañía cotizada granadina anuncia una ampliación de capital de hasta 30 millones de euros para dotar al grupo combinado de una estructura financiera más sólida

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Sábado, 8 de noviembre 2025, 14:04

Comenta

La compañía granadina de energías renovables Greening, que cotiza desde 2023 en el mercado de valores BME Growth, ha anunciado su decisión de lanzar una ... oferta pública de adquisición (OPA) sobre la firma también cotizada EiDF, con sede en Pontevedra y especializada instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo para empresas con la intención de crear un líder global nacional de su sector. En un comunicado, Greening Group señaló que la operación se presenta «tras una rigurosa evaluación estratégica orientada a acelerar su crecimiento, mejorar su escala operativa y reforzar su posición en la transición energética global».

