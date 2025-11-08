La granadina Greening lanza una OPA sobre EiDF para crear un líder global en renovables

La compañía granadina de energías renovables Greening, que cotiza desde 2023 en el mercado de valores BME Growth, ha anunciado su decisión de lanzar una ... oferta pública de adquisición (OPA) sobre la firma también cotizada EiDF, con sede en Pontevedra y especializada instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo para empresas con la intención de crear un líder global nacional de su sector. En un comunicado, Greening Group señaló que la operación se presenta «tras una rigurosa evaluación estratégica orientada a acelerar su crecimiento, mejorar su escala operativa y reforzar su posición en la transición energética global».

Asimismo la compañía informa de que la OPA va acompañada de una ampliación de capital por importe de hasta 30 millones de euros, destinada a dotar al grupo combinado de una estructura financiera más sólida y preparada para su expansión.

«La integración de ambas compañías permitirá unir la especialización de EiDF en soluciones fotovoltaicas y baterías en España con la presencia internacional, las capacidades tecnológicas y el modelo verticalmente integrado de Greening, que abarca generación, desarrollo, construcción y comercialización de energía renovable en Europa y Norteamérica. Esta combinación constituye el punto de partida de un proyecto empresarial de mayor escala y ambición global», señalan desde Greening Group.

«Esta operación permitirá crear un actor más sólido, escalable y competitivo, preparado para afrontar los desafíos y oportunidades del sector» Ignacio Salcedo Pte. Consejo de administración de Greening Group

Inciden asimismo en que esta unión estratégica representa una propuesta de valor atractiva para todos los 'stakeholders' (las partes interesadas) ya que los accionistas de EIDF tendrán la oportunidad de incorporarse a un proyecto industrial con mayor estabilidad, capacidad financiera y potencial de crecimiento, respaldado por una estrategia clara, un gobierno corporativo reforzado y un modelo operativo contrastado. Para los clientes y proveedores, según Greening, la unión permitirá ampliar la oferta de soluciones y mejorar la capacidad de ejecución en proyectos energéticos.

«Esta operación combina dos compañías altamente complementarias y permitirá crear un actor más sólido, escalable y competitivo, preparado para afrontar los desafíos y oportunidades del sector«, ha valorado el presidente del consejo de administración de Greening, Ignacio Salcedo.

Por su parte, el director general de la compañía Diego Puerta, ha mostrado su plena confianza en el éxito de esta operación «que llega en el momento adecuado para aprovechar el crecimiento del sector y la aceleración de la transición energética, especialmente en el ámbito del almacenamiento y la hibridación». «Construiremos una compañía más robusta y preparada para liderar el futuro energético nacional e internacional», ha asegurado.

Greening ha comunicado que iniciará de inmediato los procedimientos legales y regulatorios correspondientes y que la operación está sujeta a la normativa aplicable y a las aprobaciones necesarias, en línea con los estándares de transparencia del mercado de valores.