La granadina Greening construirá ocho parques fotovoltaicos en Italia

La compañía granadina de renovables Greening Group refuerza su expansión internacional con ocho proyectos de parques fotovoltaicos en Italia. En concreto, la compañía ha informado ... de que ha sido adjudicataria de 25 MW en la subasta italiana FER X, lo que le asegura el desarrollo de siete proyectos en las regiones de Emilia-Romaña y Lombardía. Adicionalmente, la compañía cuenta con un octavo proyecto de 3,22 MW en el marco del programa NZIA, lo que elevaría la potencia total adjudicada a 28,13 MW.

Entre los proyectos adjudicados destaca uno de 6,15 MW completamente dedicado a la agrovoltaica. «Esta apuesta sitúa a Greening en línea con las nuevas tendencias del mercado y con los recientes marcos regulatorios italianos destinados a impulsar esta modalidad», señalan desde la compañía.

Además, explican que la adjudicación garantiza a Greening Group ingresos regulares durante los próximos 20 años, «reforzando su posición y estabilidad en el mercado italiano». Todos los proyectos se encuentran en fase Ready to Build (RTB) y está previsto que inicien su construcción en el primer trimestre de 2026. Adicionalmente, la compañía continúa desarrollando una sólida cartera que incluye 292 MW fotovoltaicos en desarrollo y 720 MW en proyectos BESS (sistemas de almacenamiento energético), consolidando su estrategia de crecimiento en Italia.

«La adjudicación de 28 MW refuerza nuestra presencia en Italia y consolida un portfolio más estable y seguro a largo plazo. Es un paso decisivo que confirma nuestra estrategia y nuestro compromiso con un crecimiento sostenible en un mercado clave», ha señalado Alejandro Ruiz, country manager de Greening Italia.