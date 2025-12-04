Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un parque fotovoltaico de Greening Group. IDEAL

La granadina Greening construirá ocho parques fotovoltaicos en Italia

La firma de renovables se adjudica en subasta el desarrollo de las nuevas infraestructuras en Emilia Romaña y Lombardía

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:34

Comenta

La compañía granadina de renovables Greening Group refuerza su expansión internacional con ocho proyectos de parques fotovoltaicos en Italia. En concreto, la compañía ha informado ... de que ha sido adjudicataria de 25 MW en la subasta italiana FER X, lo que le asegura el desarrollo de siete proyectos en las regiones de Emilia-Romaña y Lombardía. Adicionalmente, la compañía cuenta con un octavo proyecto de 3,22 MW en el marco del programa NZIA, lo que elevaría la potencia total adjudicada a 28,13 MW.

