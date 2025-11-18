La granadina que emociona y conciencia con su ejemplo en La Revuelta de Broncano

La tenista Paula Boadosa interrumpió su entrevista este martes en La Revuelta para dar un abrazo a Nieves, a la que dedicó unas palabras al ... oído y a la que puso de ejemplo. Antes, esta joven granadina de 19 años, que vio el programa desde la famosa bañera en la que instalan a gente del público merecedora de ese honor, había contado su historia, plasmada en un libro de poesía.

«A los 14 años me diagnosticaron anorexia nerviosa y ansiedad depresiva. Estuve ingresada durante dos años. Me dieron el alta el año pasado. Durante todo el tratamiento, y después de mi alta, he estado escribiendo poseía. Decidí que una forma de visibilizar la enfermedad era escribir un libro con todos los poemas», relató Nieves ante la atenta mirada del presentador, David Broncano, al que regaló un ejemplar de su libro 'La niña que dejó de comer querer'.

A Nieves le diagnosticaron anorexia nerviosa y ansiedad depresiva con 14 años. Estuvo ingresada durante dos años y le dieron el alta el año pasado. En esos dos años, empezó a escribir poesía de forma terapéutica. #LaRevuelta pic.twitter.com/KHtyJs2TlL — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 17, 2025

Nieves Pueyos, que ahora estudia Psicología en la Universidad de Granada, explicó que «no es una enfermedad física sino mental, y nos olvidamos de eso». Insistió en que «solo se da la imagen de que somos personas que no comen». Señaló que, a día de hoy, «sigo teniendo este trastorno, sin embargo, lo llevo mucho mejor; no tengo apenas pensamientos, pero te ocupa todos los ámbitos de tu vida. Yo me quedé sola», recordaba con entereza pese a la dureza de su relato para apostillar: «Quieres dejar de vivir».

Tras el enorme aplauso del público, el programa continuó, pero fue durante la entrevista a Paula Badosa cuando Nieves volvió a recobrar protagonismo cuando la deportista señaló que estaba siendo un programa de historias tremendas: «Estaba fliplando», reconoció Badosa ante el relato de Nieves.

A continuación, bajó hasta la bañera para dar un gran abrazo a la joven granadina: «Es increible tu historia, una inspiración súper súper fuerte. Gracias por compartirlo», le dijo mientras la abrazaba.

Luego, durante la entrevista, Badosa apuntó que en muchas ocasiones se ensalza la capacidad de sacrificio de los deportistas, pero «esto es que es mucho más», refiriéndose a la historia de Nieves, e insistió en que «está bien que se vaya hablando más del tema y no sea un tema tabú». La joven estudiante granadina puntualizó que «cada vez hay más casos, y en el mundo del deporte todavía más. Te exiges y te exiges» y acaba pasando factura a la salud mental.