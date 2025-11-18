Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La tenista Paula Badosa abraza a la joven granadina Nieves Pueyos. La Revuelta

La granadina que emociona y conciencia con su ejemplo en La Revuelta de Broncano

La joven de 19 años ha sufrido anorexia y, tras dos años ingresada, ha escrito un libro de poesía para dar visibilidad a estos problemas

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Martes, 18 de noviembre 2025, 08:52

Comenta

La tenista Paula Boadosa interrumpió su entrevista este martes en La Revuelta para dar un abrazo a Nieves, a la que dedicó unas palabras al ... oído y a la que puso de ejemplo. Antes, esta joven granadina de 19 años, que vio el programa desde la famosa bañera en la que instalan a gente del público merecedora de ese honor, había contado su historia, plasmada en un libro de poesía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día
  2. 2 Cinco heridos y dos coches volcados tras un accidente en la A-92 a la altura de Loja
  3. 3 Carrefour rebaja aún más el aceite de oliva virgen extra de Coosur y le suma un cupón de regalo
  4. 4 La autovía a la Costa Tropical reabrirá antes de tiempo por el buen avance de las obras del viaducto
  5. 5 Nueva estafa en Granada: una supuesta carta de la Seguridad Social dirigida a los pensionistas
  6. 6 Los cuatro restaurantes de Granada que se enfrentan este martes en el programa de Chicote
  7. 7 Así van a quedar las pensiones en 2026: los expertos anuncian una subida mayor de los esperado
  8. 8

    El TSJA descarta la suspensión cautelar de la zona de bajas emisiones
  9. 9 La avería de un vehículo genera retenciones kilométricas en la Circunvalación de Granada
  10. 10 Colapso en la Ronda Sur por un accidente a primera hora de este lunes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La granadina que emociona y conciencia con su ejemplo en La Revuelta de Broncano

La granadina que emociona y conciencia con su ejemplo en La Revuelta de Broncano